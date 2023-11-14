【行賄校長】涉行賄校長圖獲就職證明申簽證　前幼稚園教師認罪判120小時社服令

▲ 被告Prabhjot-Kaur。（資料圖片）

27歲前幼稚園外藉教師疑因被拒旅遊簽證，離職後要求校長提供信件證明她正處於無薪產假，並指可向校長提供報酬。涉案教師早前承認1項向代理人提供利益罪，今（14日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指被告非為金錢利益犯案，案件屬個別情況，判處120小時社服令。

被告Prabhjot-Kaur（27歲）承認1項向代理人提供利益罪。控罪指，被告於2023年2月22日至24日期間，向Sunshine House International Pre-School（Tung Chung）的譚天麗提供1筆沒有指明金額的賄款，圖獲該幼稚園向她發出虛假聘用信。

辯方求情指，被告的社會服務令報告正面，重犯機會低，建議判處80小時社會服務令。

裁判官溫紹明判刑指控罪嚴重，一般會判處即時監禁，考慮到本案案情不尋常，被告貪圖方便，走捷徑犯案，並非為了金錢利益，加上被告認罪有悔意，認為她已明白行為愚蠢錯誤，重犯機會微，遂判處120小時社會服務令。

案情指，被告於2021年10月4日至2022年6月9日，獲Sunshine House International Pre-School (Tung Chung) Limited（下稱該學校）受聘為教師。被告於2023年2月22日至24日，被告以WhatsApp傳訊息予該學校校長譚天麗，當中被告曾表示因失業而未能與丈夫申請澳洲旅遊簽證，要求譚提供信件證明被告自2022年6月起放無薪產假。

譚當時未有回覆被告，被告翌日遂再傳訊息，稱可向譚提供報酬，但未有列明金額，譚其後拒絕被告。被告於同年5月17日被捕，警誡下稱她於親友建議下傳送相關WhatsApp訊息，又指當中向譚提供的報酬只是1份金額不大的禮物。

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記者：陳曉欣