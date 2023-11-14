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【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪　案件排期明年6月處理

社會 15:03 2023/11/14

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蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪，案件排期明年6月處理。（資料圖片）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間在酒店等地方偷取7名事主金鏈等財物。鄺早前否認盜竊罪後棄保潛逃，早前再度被捕，今（14日）於區域法院再提訊。代表律師指，被告擬認6項盜竊罪，以及1項不依期歸押罪，法官遂將案件押後至2024年6月19日處理，其間被告繼續還押。

被告鄺港智（28歲，無業），代表律師今於庭上表示被告擬承認所有控罪，被告未有保釋申請，法官遂將案件押後至2024年6月19日處理，其間被告繼續還押。

被告現被控6項盜竊罪，以及1項不依期歸押罪。控罪指，被告於2013年6月14日至2015年1月14日期間，分別於紅磡都會海逸酒店等地偷竊35條項鏈、31條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於6名事主；被告另被控於2015年10月26日，沒有按照法庭指定歸押。

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記者：梁錦麟

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