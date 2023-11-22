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【區區有好校】明愛莊月明中學　以提升英語能力為目標　擴闊學生視野　建立自信心

特約 00:00 2023/11/22

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

在校園的不同角落也設有漂書角，鼓勵學生閱讀中英文課外讀物。

學習英語對不少新移民、跨境學童來說是困難的事，明愛莊月明中學致力為學生打造安全的學習環境，讓他們可以在無負擔的情況下勇於說英文，藉着多聽多讀，提升英文能力。該校的助理校長鄭玉玲分享：「我們重視多元化的學習體驗，特意打造沉浸式主題語言中心（Immersive theme-based Language Centre，下稱語言中心），讓學生在不同場景練習英語會話，認識外國文化。」

學習第二語言，最關鍵是建立自信心，讓語言學習不再流於書本上的知識，而是活學活用。英文科主任吳家雯表示，老師會配合各年級的教學大綱，利用語言中心和VR Cave，設計出各種沉浸式場景，讓學生在安全的環境中放膽去說英語。

明愛莊月明中學助理校長鄭玉玲（右）和英文科主任吳家雯相信，在學習過程中加入互動，帶領學生深度思考，能得到更好的學習成果。

沉浸式場景　創建英語語境

語言中心在2023/24學年正式投入使用，另一位助理校長林秀蘭指當中劃分為不同的區域，包括劇院（Theatre）、咖啡角（Coffee Corner）、辦公室區域（Office area）等，學生可以透過不同的活動去練習英語會話。「高中的課程涵蓋商務英語，學生可以在辦公室區域練習，我們亦會進行一些模擬面試的場景，讓高中的同學準備實習計劃或大學面試。」她續指，老師會不時播放英語電影，讓學生可以多看多聽英語；外籍老師亦曾帶領學生在咖啡角製作咖啡，讓學生從中學習和應用生活化的英語會話。

語言中心設有不同的英語桌遊，學生可從遊戲中運用英語。

在恆常的英文課堂之外，明愛莊月明中學更推行SEAL（Speak English at Lunch）計劃，每月有不同的主題，例如流行文化、運動等。吳家雯表示，英文科老師會在語言中心策劃不同的活動，設計各種生活化場景，介紹各種歐美文化。「早前，我們以詩歌為主題，配合校際朗誦節，讓參賽同學在語言中心排練朗誦。」

外籍老師會與學生分享不同的歐美文化，以生活化的例子教授英語，提升學生的興趣。

在語言中心的劇院，學生會和老師一起觀賞英語電影。

推動閱讀風氣　鼓勵自主學習

此外，明愛莊月明中學更積極推動校園的閱讀風氣，在校園的不同角落設置漂書角，讓閱讀變得觸手可及。英文科每年也會為學生挑選特定的主題的書籍，並訂立閱讀目標，例如初中完成一本小說類讀物；高中完成小說和非小說類讀物各一。助理校長林秀蘭指：「針對初中的同學，我們會從電影角度切入，提升學生的閱讀興趣。我們為中一的同學挑選了《花木蘭》（Mulan），配合國民教育主題，讓學生用英語認識中國文化。中二同學則會閱讀《忠犬八公》（Hachiki: The Loyal Friend），圍繞『愛與被愛』的價值觀，讓學生體會人與動物的和諧相處。我們為中三同學挑選了一本關於氣候暖化的非小說讀物，圍繞他們的課程大綱。」

圖書館環境舒適，讓學生可以享受閱讀的樂趣。

另一方面，明愛莊月明中學亦為學生挑選了Raz-kids英語電子閱讀平台，軟件可以朗讀有聲書，訓練學生的聽力，學生可朗讀書中的閱讀材料並錄音，提升說話能力。吳家雯分享，圖書館推出閱讀獎勵計劃，獲獎的同學可以得到一本心儀的讀物，以此鼓勵同學在課餘時利用Raz-kids自主學習（SDL）。學校亦鼓勵同學訂閱英文報章，英文科老師會安排剪報練習，高中學生更需要回應新聞報道撰寫評論性文章。

學生在課餘時可使用Raz-kids自主學習。

英語跨學科聯動　融通學科知識

明愛莊月明中學更會將英語的學習融入其他學科，每年也會舉辦「Reading Across the Curriculum Week」。老師會挑選多本與綜合科學、地理、綜合人文等學科有關的英語讀物，並設計工作紙，同學需要分組借閱相關書籍，並獨立完成工作紙。在這一周的早會，每天也會有一個學科以英文作分享，讓同學可以學習英文之外，更增進相關學科的知識。

學校亦會策劃不同的英語延展教學活動，吳家雯分享：「中三的英文課程設有Innovation的課題，所以英文科、視藝科、電腦科會合作，同學在視藝科學習設計、電腦科試用3D打印成品，英文科學習滙報技巧。」

在「Reading Across the Curriculum Week」，英文科老師會為學生挑選不同學科的英語讀物，讓學生學習更多相關學科的英文詞彙。

安全環境中學習　提升自信心

明愛莊月明中學有部分學生是新移民或跨境學童，英文程度或稍為落後。鄭玉玲表示，學校為照顧不同英語能力的學生，除了適應性課程之外，在課後輔導課或班主任課節等時間安排額外的英文科課程。高中學生要面對公開試，為此學校亦會為英語成績較差的同學安排恆常的增益課程。

吳家雯認為，要幫助提升學生的英文程度，最重要是讓他們有信心去講。由初中開始，校園裏洋溢「容易說英文」的氛圍，配合沉浸式環境讓學生主動參與，願意去說英語，不用擔心被人取笑。她續說：「學習英文的困難是自信心不足，因此我們鼓勵同學參加不同的比賽、舉辦多元化的活動，讓他們可以有充足指引、得到培訓的情況下，在安全的環境中有信心使用英文，推而廣之，更在日常生活中應用。」

明愛莊月明中學會積極鼓勵學生參加校際比賽，為學生舉辦班際口語練習、聯校口語練習，林秀蘭續舉例，學校曾組織高年級的同學，為區內的小學舉辦英文攤位遊戲，老師會為同學提供訓練，讓他們有信心用英文帶領小學生玩遊戲。在這種教學模式下，學校亦培養了成功的例子，新移民學生也可以在幾年間提升英語水平，更順利升讀心儀的大學科目。林秀蘭笑言，這些同學會主動做額外的英文功課，找老師練習英語會話，「只要學生主動去問，老師很樂意去幫他們。」

老師會帶學生跳出課室，學習英文。

腦科學為本　三大維度提升學與教

構成明愛莊月明中學這種英語學習的氛圍，其實是源於該校採用了腦科學為本學與教，老師會從三大維度着手——學生參與課堂的廣度、學習知識的深度、思維層階的高度，令學生在課堂學習上能夠反覆嘗試，並從修正中學習。

鄭玉玲分享：「我們希望老師成為一個推動者，推動學生思考和進步。同學有不同的學習差異，但是透過提問、討論、反思，他們不再局限於認識課本的知識，而是提升到創造和分析，在整個學習過程中能有所得着。」她強調，課堂中的參與度非常重要，老師會積極調動學生參與討論，並在討論過程中找到答案。另外，明愛莊月明中學亦會安排校內以至校外的老師到課堂上觀課。鄭玉玲相信，觀課除了是老師之間交流教學法外，更有助學生建立自信心，因為學生需要在陌生人的觀察下，保持課堂上的一貫表現。 

明愛莊月明中學很重視課堂上學生的參與度。

學習有三個維度——學生參與課堂的廣度、學習知識的深度、思維層階的高度。

明愛莊月明中學

地址：香港薄扶林華富邨華富道53號
創校年份：1969年
學校類別：資助、男女
校訓：忠誠勤樸，敬主愛人
電話：2551 0200
傳真：2552 1703
電郵：cym@ccym.edu.hk
網址：http://www.ccym.edu.hk

（特約） 

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