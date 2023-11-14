【非禮脫罪】涉補課時非禮4女生13項非禮罪脫　官指男教師教學態度過度親暱

▲ 中學男班主任涉補課時非禮4女生，13項非禮罪全數罪脫。（資料圖片）

中學男班主任疑多次於校內補課時，以手指多次非禮4名15至17歲的女學生胸部等，副校長接獲學生投訴，事件最終報警處理。涉案班主任今（14日）於區域法院被裁定13項非禮罪。法官裁決時指，被告的教學態度似乎過度親暱，以致各事主對被告的教學方法不滿，案件或由此而起，遂裁定被告全數罪脫。

男被告Y.Y.W.（33歲）被控13項非禮罪，事發於2021年11月至2022年12月，發生於何文田某中學，涉及4名女事主。當中兩項控罪涉及17歲事主X、3項控罪涉及17歲事主Y、5項控罪涉及16歲女童Z，以及3項控罪涉及事發時介乎15至16歲的女童J。

法官裁決時指，被告是各事主的老師，他為人師表，行為理應理檢點，被告與學生嬉戲確是有失莊重。法官又指，其中2罪涉及被告掃事主手背和手掌，以及被告抓和緊壓事主腰部，但所觸之處並非與性有關的私人部位，不足以符合有合理思想的人對猥䙝的定義。

法官續指，綜合各證人的證供，唯一可接納的是被告的教學方法及態度令各事主不舒服。法官又指，各事主的證供大同小異，均指稱被告在課室內用手穿過各事主的腋窩，插向其胸部附近。

法官指，由於案發時被告是站着，而事主則是坐着，故上亦動作實行時在物理上有困難。事主亦稱案發時亦有其他學生在場，惟法官認為被告難以在此場景下施淫，亦未有可能在此多次發生猥䙝事主。

法官續指，被告的教學態度似乎過度親暱，以致各事主對被告的教學方法不滿，案件或源於各事主不滿被告的教學方式及態度，遂裁定被告全數罪脫。

控方早前開案陳詞指，案發時被告於九龍某中學任教，為4名事主的班主任及數學老師，被告曾多次於補課等場合以以手指「篤」4名事主的胸部等部位。被告又曾強迫與J交換Instagram帳號，事主欲取回電話，卻遭被告阻止，以及隔着運動服用手抓及緊壓她的腰部。

記者：梁錦麟