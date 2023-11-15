  • 21°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 01:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕　超去年全年人數

社會 00:01 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

今年首8個月，已有多達3958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。（梁偉榮攝）

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。最大一宗案件是有犯罪集團利用13個公司戶口，清洗50多億元海外犯毒或非法賭博得益。警方指，為進一步打擊洗黑錢，警方將向法庭申請加刑，幅度高達20%。

據警方統計，2021年共有2,220人因涉洗錢及詐騙案傀儡戶口被捕，去年增約67%至3,708名 ，今年首8個月的數字更超越去年全年數字，達3,958名。財富情報及調查科高級警司呂智豪相信是因警方加強執法，且各種騙案近年愈趨猖獗，令犯罪集團利用傀儡戶口洗黑錢的情況現升勢。

今年最大一宗個案中，犯罪集團於2020年6月至2021年11月期間，利用13個公司戶口，以清洗50多億元海外犯毒或非法賭博的犯罪行益。警方今年2月採取執法行動，在港拘捕2人，年齡分別29及38歲，報稱司機及無業人士。

警方追查發現，犯罪集團為取得傀儡戶口，會在社交媒體利用市民「搵快錢」心態，以境外生意夥伴剛來港不方便開戶為藉口，提供數百至數千元報酬，游說租、借或賣出銀行戶口；又會以公幹和買禮物為由，要求「網上情人」寄出銀行卡；及引誘市民開設虛擬銀行戶口。

呂智豪稱，犯罪集團會把上述行為包裝成正當活動，令人不覺得有機會犯法，故失業人士以至高收入、高學歷者，均有機會跌入陷阱成為「死士」，代犯罪集團處理贓款。

為進一步打擊洗黑錢，警方將主動徵詢律政司意見，並向法庭提供傀儡戶口相關數據，以申請加重傀儡戶口持有人刑罰，加刑幅度達20%。首兩宗獲加刑的傀儡戶口持有人案上月初審理，4名傀儡戶口持有人被控洗330萬至1,500萬元黑錢，法庭最終判以加刑4至6個月，最高判監禁38個月。

警方重申，借出或賣出的戶口一旦被用作洗黑錢，而戶口持有人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但漠不關心或視若無睹，就有機會觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第455章，最高可被罰款500萬元及監禁14年，「不知情」不能成為卸責理由。

另外，警方將在明年1月舉辦新一輪「反洗黑錢月」，透過設街站、派傳單等宣傳活動，籲市民切勿向他人提供銀行戶口。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪　案件排期明年6月處理
15:03 2023/11/14
【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪　案件排期明年6月處理
【打擊冒牌】網店涉直播帶貨賣冒牌衣物　海關拘42歲主婦檢62萬元貨
16:18 2023/11/14
【打擊冒牌】網店涉直播帶貨賣冒牌衣物　海關拘42歲主婦檢62萬元貨
【打擊賣淫】警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及劏房業主
17:54 2023/11/14
【打擊賣淫】警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及劏房業主

你可能感興趣

【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪　案件排期明年6月處理
15:03 2023/11/14
【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案擬認罪　案件排期明年6月處理
【打擊冒牌】網店涉直播帶貨賣冒牌衣物　海關拘42歲主婦檢62萬元貨
16:18 2023/11/14
【打擊冒牌】網店涉直播帶貨賣冒牌衣物　海關拘42歲主婦檢62萬元貨
【打擊賣淫】警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及劏房業主
17:54 2023/11/14
【打擊賣淫】警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及劏房業主
罪案 社交平台 洗黑錢 非法賭博 司機 罪行 虛擬銀行 失業 律政司 媒體

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心
【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心