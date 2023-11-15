【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕　超去年全年人數

▲ 今年首8個月，已有多達3958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。（梁偉榮攝）

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。最大一宗案件是有犯罪集團利用13個公司戶口，清洗50多億元海外犯毒或非法賭博得益。警方指，為進一步打擊洗黑錢，警方將向法庭申請加刑，幅度高達20%。

據警方統計，2021年共有2,220人因涉洗錢及詐騙案傀儡戶口被捕，去年增約67%至3,708名 ，今年首8個月的數字更超越去年全年數字，達3,958名。財富情報及調查科高級警司呂智豪相信是因警方加強執法，且各種騙案近年愈趨猖獗，令犯罪集團利用傀儡戶口洗黑錢的情況現升勢。

今年最大一宗個案中，犯罪集團於2020年6月至2021年11月期間，利用13個公司戶口，以清洗50多億元海外犯毒或非法賭博的犯罪行益。警方今年2月採取執法行動，在港拘捕2人，年齡分別29及38歲，報稱司機及無業人士。

警方追查發現，犯罪集團為取得傀儡戶口，會在社交媒體利用市民「搵快錢」心態，以境外生意夥伴剛來港不方便開戶為藉口，提供數百至數千元報酬，游說租、借或賣出銀行戶口；又會以公幹和買禮物為由，要求「網上情人」寄出銀行卡；及引誘市民開設虛擬銀行戶口。

呂智豪稱，犯罪集團會把上述行為包裝成正當活動，令人不覺得有機會犯法，故失業人士以至高收入、高學歷者，均有機會跌入陷阱成為「死士」，代犯罪集團處理贓款。

為進一步打擊洗黑錢，警方將主動徵詢律政司意見，並向法庭提供傀儡戶口相關數據，以申請加重傀儡戶口持有人刑罰，加刑幅度達20%。首兩宗獲加刑的傀儡戶口持有人案上月初審理，4名傀儡戶口持有人被控洗330萬至1,500萬元黑錢，法庭最終判以加刑4至6個月，最高判監禁38個月。

警方重申，借出或賣出的戶口一旦被用作洗黑錢，而戶口持有人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但漠不關心或視若無睹，就有機會觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第455章，最高可被罰款500萬元及監禁14年，「不知情」不能成為卸責理由。

另外，警方將在明年1月舉辦新一輪「反洗黑錢月」，透過設街站、派傳單等宣傳活動，籲市民切勿向他人提供銀行戶口。

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記者：梁薾心