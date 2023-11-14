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東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血　Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】

娛樂 17:35 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

鄧凱文（Eris）將會加入《東張西望》！

《東張西望》的一眾「東張女神」向來是網民寵兒，更是「上位」的一大指標，而快將就會有「新血」加入，她就是曾參與《2023香港小姐競選》、年僅24歲兼擁有驕人上圍的鄧凱文（Eris）！

鄧凱文加入《東張西望》

Eris在昨日（11月13日）為台慶節目排舞，她在受訪時提到自己的新動向，她稱：「遲啲會加入《東張西望》」，對於觀眾而言，絕對是一個好消息！

現時的「東張女神」包括：何沛珈、李旻芳、吳幸美、梁敏巧、黎寬怡、陳瑞菱、陳懿德、梁麗翹、梁菁琳、王嘉慧、廖倬竩，再加上較資深的女主持陳庭欣、容羨媛、林映輝、朱凱婷，以及男主持區永權、林溥來（Patrick Sir）、黃耀英、游莨維、魏柏豪，更即將有Eris的加入，陣容相當強大！

香港小姐丨郭珮文低胸裝掃街　女神Juliana 180度環迴拍攝豪派福利【多圖】

鄧凱文（Eris）為今屆落選港姐。（陳慧安 攝）

憑一條件突圍而出？

「東張女神」不時身穿貼身上衣、背心出鏡，擁有好身材的Eris平日在社交網上也有類似的造型，或者是因為這個原因而成功被選中？

而她擁有33、24、34驕人身段，日後亮相《東張》進行採訪，定必成為網民的Cap圖目標、討論對象！

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大派福利

Eris一向大方派福利，深明一副好身材是「流量密碼」，她在參選港姐時以椅子舞作才藝表演，大騷修長美腿及美好身段！

在Eris個人社交平台上載生活照所見，她對派福利絕不手軟，泳衣照、長腿照應有盡有！樣子甜美的Eris畢業於英國諾定咸大學，樣貌、學歷條件不俗，絕對有望成為被力捧的一員！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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