【澳門派錢】特首賀一誠宣布繼續派錢　永久居民續獲$1萬現金

▲ 澳門行政長官賀一誠。（網絡直播截圖）

澳門行政長官賀一誠今（14日）宣布繼續推出現金分享，每名澳門永久居民維持派1萬元，非永久居民每人6,000元。

賀一誠於立法會發表下年度施政報告，公布多項惠民措施和稅務優惠延續，包括向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶，額外注資7,000元。

賀一誠稱，澳門疫後經濟今年快速復甦、社會大局穩定祥和、各項事業穩健推進的良好態勢，但必須清楚看到復甦和發展不均衡，一些行業、企業和居民仍未完全擺脫過去3年疫情衝擊造成的困境和困擾。

他又指，明年是國家成立75周年，也是澳門回歸25周年，澳門政府將嚴格依照憲法和基本法施政，全面貫徹落實愛國者治澳原則。亦會與廣東省政府通力合作，確保完成橫琴粵澳深度合作區第一階段發展任務，更積極融入國家發展大局。

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責任編輯：吳卓峰