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【大學教研】都大成立深圳研究院　成本港首間自資院校進駐深圳虛擬大學園

社會 16:08 2023/11/14

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深圳市科技創新委員會副主任婁岩峰（前右）與都大校長林群聲教授（前左）在會上簽約。（都大提供）

為推動中港兩地在教育及科研方面的合作，推進科研成果產業化，都大今日（14日）宣布成立「香港都會大學深圳研究院」，成為香港首間自資院校進駐深圳虛擬大學園，並於同日與深圳市科技創新委員會舉行入園簽約儀式。

都大指，「入園簽約儀式」於2023年深圳虛擬大學園聯席會議進行，是標誌校方「融入大灣區發展的重要里程碑」。校長林群聲亦表示，校方將充分發揮人才及科研創新優勢，搭建科研平台，推動環境保護、醫療健康和智慧城市等範疇的研究項目，開展具影響力的研究倡議及項目，促進科研成果的轉化及應用，回饋社會。

林群聲指，研究院將以創新及融合為主題，啟用後將開展三個重點領域工作，包括建立環境科學研發中心，集中研究紅樹林及濱海濕地的生態保育，為生態修復、環境污染與人類健康等議題作出貢獻；並會興建數碼健康研發中心，研發檢測疾病（包括癌症）的可穿戴裝備和智慧診斷設備，應對高齡化社會、心血管疾病及早期癌症檢測；更會成立智慧城市研發中心，打造研發實驗室集群，結合物聯網、人工智能及虛擬現實等智慧城市的科技元素。

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責任編輯：梁凱婷

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