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【殘疾歧視】總廚因確診新冠請假後解僱　連鎖餐廳集團被控歧視

社會 16:08 2023/11/14

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(資料圖片)

平等機會委員會今天（14日）根據《殘疾歧視條例》（香港法例第487章），代表一名申索人在區域法院提出法律訴訟。答辯人是一間在香港經營多間餐廳的餐廳集團屬下的一間公司，申索人在該公司任職總廚。申索人聲稱答辯人基於他的殘疾（即發燒和上呼吸道感染，以及感染新冠病毒的病徵），而對他作出殘疾歧視，將他解僱。
 
申索人受僱於答辯人，在一間餐廳任職總廚。在他履新約兩個月後，集團不同餐廳的員工感染新冠病毒的數目有所增加。申索人與感染新冠病毒的同事一起工作後，感到身體不適，前往醫院進行核酸檢測（PCR test），並因患上上呼吸道感染獲發兩天病假。申索人通知了答辯人他身體不適，並通過WhatsApp將其病假證明書發送給答辯人。申索人在兩天病假之後，再兩度前往醫院求診，並由於發燒和上呼吸道感染，再獲發病假。在這兩次求醫後，他都通過WhatsApp將其病假證明書發送給答辯人。
 
申索人相信，由於他持續一星期出現感染新冠病毒的病徵，自己應該感染了此疾病。他在返回工作崗位的當天進行自我檢測，結果屬陽性。答辯人在申索人放完八天病假返回工作崗位時，通知申索人他已被解僱。《殘疾歧視條例》保障殘疾人士免受歧視、騷擾及中傷。根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於僱員的殘疾而將他／她解僱，即屬違法。
 
這是平機會第三次將新冠病毒有關的殘疾歧視個案帶到法庭。平機會把本案交予法庭處理，是希望藉此加强公眾的意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

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