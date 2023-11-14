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香港小姐丨黃嘉雯感秋意上載水著照　Carmaney派福利：暖暖身【多圖】

娛樂 17:36 2023/11/14

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

Carmaney又派福利喇！

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年初與外籍男友分手，今年7月被爆秘撻富二代Jordan，二人被發現外遊兼出海洩蜜，戀情逐漸浮面。男方早前上載黃嘉雯遮樣照片，確認女友身份。而她亦表示雙方了解中，自爆已見對方家長，默認戀情。

即使女神封盤，仍毫不吝惜派福利！

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毫不吝惜騷身材

今日（11月14日）Carmaney在IG分享3張比堅尼水著照，一時坐在泳池邊，一時站在樹上，正面、側面多角度任睇，非常大方。

她留言寫道：

秋意涼…
先得閒post返旅行既（嘅）舊相黎（嚟）暖暖身😆 🏝️
有無人鐘（鍾）意冬天去熱既（嘅）地方旅行🤭
#個海靚到唔需要filter 🥰
#travel #throwback

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帖文一出即獲大批網民紛紛畀like，留言大讚Carmaney為完美女人：「太火辣了」、「痴線，天花板😮😮」、「Super hot🔥🔥🔥」。有網民「投訴」相片影得太遠：「要放大睇」、「近少少就好」，未知Carmaney會否聆聽網民意見，下次來個大特寫呢？

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選美常客

現年29歲的黃嘉雯（Carmaney）參加《2019年度香港小姐競選》勇奪冠軍後入行，美貌與身材兼備的她，2022年加入J2台成為J2ers之一。

去年獲林敏驄點名演出劇集《下流上車族》，穿三點式及施濕身誘惑，成劇中焦點一幕，令觀眾留下深刻印象。

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自大學一直做模特兒的Carmaney，之後參選過不少選美比賽，原來她一直都想做演員：「我中學時有參加舞台劇，未入行前，有跟過蝦頭（楊詩敏）學演戲，但很短時間；也有跟過外面的老師上過十多堂的演戲班。而參選港姐後，公司也有安排一個月的精讀班。」

她獲安排參與不同劇集包括《下流上車族》、《法言人》、《廉政狙擊》等，但相比起同屆季軍古佩玲，演藝發展較為遜色。

「性感不是負面」

Carmaney受訪時曾表示性感從來不是負面，可以展現女性的美，而且她不覺得自己只有性感：「只要角色造型需要有這樣的衣著，我都ok。每個角色都是設計出來，只要make sense就可以了。」

她早前有份主持的J2人氣節目《超級毛特兒大賽》，以三點式泳衣與愛犬「多士」拍攝水著照，盡騷「最強body」再成網民焦點。

Carmaney在《超級毛特兒大賽》與愛犬「多士」拍攝水著照。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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