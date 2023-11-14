【免費搭車】生力啤酒賀75周年　周六免費搭九巴6號線

▲ （九巴截圖）

九巴今（14日）宣布，11月18日舉辦免費乘車日，周六可無限次免費乘搭6號線（荔枝角 ⇌ 尖沙咀碼頭），慶祝生力啤酒75周年。

免費乘車日期間，活動當日乘搭6號所有巴士班次，也毋須繳付車資，可無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。

香港生力啤酒廠跟九巴合作，推出由本港著名塗鴉藝術家設計的「真正朋友」主題巴士，由香港著名塗鴉藝術家Uncle852設計繪畫，以他設計的「真正朋友」4字作為主體，加入多個著名地標，如尖沙咀鐘樓、山頂凌霄閣等。

兩輛主題巴士會主力行走6號線，穿梭於九龍市區繁忙路段之一的彌敦道，途經環球美食集中地尖沙咀諾士佛臺、食肆林立的太子通菜街，與及荔枝角一帶活化工廈內的特色小店，適合三五知己聚餐，享受悠閒周末。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰