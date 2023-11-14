【打擊冒牌】網店涉直播帶貨賣冒牌衣物　海關拘42歲主婦檢62萬元貨

▲ 海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯。（黃傑偉攝）

海關版權及商標調查科於昨日（13日）搗破一個網上直播帶貨售賣冒牌物品網店，冒牌物品包括名牌衣服及飾物，檢獲2,400件冒牌貨品，市值62萬元，行動中拘捕一名42歲女子，被捕人報稱家庭主婦。

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海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯指，海關早前接獲舉報，指有人於網上售賣冒牌物品。

調查發現有賣家於網上社交平台設立戶口，於網上直播售賣冒牌物品，海關人員喬裝顧客放蛇進行試買行動，經深入調查及商標持有人協助下，於昨日成功拘捕一名42歲女子。關員其後搜查被捕人位於新蒲崗工廈一單位，搜獲該批冒牌物品。案件仍調查中，不排除會再有人被捕。

網店犯案手法為，賣家會於社交平台設立帳戶，適時發放直播日期及時間，每星期有2至3日直播，通常於晚上8至11時，直播2至3小時促銷不同產品。賣家為逃避海關偵查，每次完成銷售後都會刪除直播記錄。

今次搜獲冒牌物品超過10個品牌，主要為冬天衣物及飾物，以衣物為例，售價80至300元，為正價貨品約一成。賣家於短時間已廉價促銷吸引賣家，每月約可促銷約10萬元貨值。

海關提醒市民，購物時應光顧信譽良好店舖或網店，如有懷疑應向商標持有人查詢。海關提醒店舖，不要售賣冒牌物品，售賣冒牌物品需要負上刑責。根據商品說明條例，任何人銷售或為銷售而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關熱線2545 6182舉報侵權活動。

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記者：黃傑偉