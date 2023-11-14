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家居意外｜男子準備如廁馬桶突離奇出煙　火光熊熊極驚險

食用安全 16:35 2023/11/14

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福建廈門一名男子在網上分享影片，指自己準備如廁時馬桶突然出煙起火。

在家如廁卻差點火燒屁股？近日內地一名男子準備如廁時，意外發現馬桶竟離奇冒出白煙，甚至還出現熊熊火光。事後他將影片上載至抖音平台，引起網民熱烈議論。

最新影片：

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《廣西都市頻道》《頭條新聞》等內地媒體報道，居於福建廈門的事主「萬二哥」上周五（10日）在抖音上傳一段影片，表示自己當時在家中正準備如廁，不料馬桶卻突然冒出白煙，之後更出現火光，直言「以為土地公公要來收我了」。

從片段可見，白煙不斷從馬桶中升起，隨後更有火光竄出，整個馬桶陷入火焰之中，畫面非常驚險。所幸事發時並沒有人坐在馬桶上，成功避免「火燒屁股」的意外發生。

點擊圖片放大
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影片曝光後引來不少網民討論，短短3天已有8千多個留言、超過12萬人分享，有人調侃「叫你不要吃那麼辣，現在好了吧，著火了吧」、「這是屙完高溫烘乾消毒嗎」，亦有人認真猜測，認為是智能馬桶出現短路，或者馬桶沖水裝置存在問題、使下水管道的易燃氣體上湧，從而導致起火。

點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 網絡熱話 抖音 家居意外 廈門

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