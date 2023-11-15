品味家居｜江若琳西貢複式豪宅背山面海　巨型天台與小花園成打卡點

▲ 江若琳屋企好靚呀！

藝人江若琳（Elanne）與老公蕭唯展婚後一直居住在西貢的複式豪宅，他們養了兩隻貓咪，今年5月更誕下兒子，一家三口連同愛貓一同居住，雖然人口愈來愈多，但他們的複式單位空間非常大，絕對夠住！

二人的愛巢背山面海，裝修帶點工業風，同時又以深色木系家俱為主，令整體感覺摩登之餘，又不失溫暖感覺。

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客廳放滿收藏品和巨型魚缸

現在就以多角度看看豪宅的設計特色，先看客廳位置，深色木地板與電視櫃同一色系，電視櫃上還擺放了合照，相當溫馨。而其中一面特色牆身和房門油上水泥灰色，除了夠一致之外，亦營造到工業風效果，由於兩人是愛貓之人，故刻意在房門開了一扇小門，讓兩隻愛貓出入，非常細心！由於蕭唯展有不少Bearbrick收藏，所以客廳還放置了巨型Bearbrick，旁邊則是巨型魚缸，但空間感依然很大。

客廳近樓梯位置又放了一個飾物櫃，上面擺放了招財貓等風水物品，地上亦放著巨型水晶擺設，足見兩人對風水學略有研究。

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睡房擺放跑步機

兩人的主人房亦非常寬敞，有king size大床外，還可以放下一部跑步機，床頭位置則放了二人英文名字開首「O&E」的擺設，而且房間景觀與客廳一樣，都是望住翠綠山景，非常寫意，難怪連囝囝和貓貓也喜歡睡在主人房的床上。

天台向海成Elanne打卡點

不過說到豪宅的最大亮點，一定是天台連花園位置，只要沿住木樓梯向上走，就見到寬敞的天台，這裡可以看到山景和海洋，景觀一流，Elanne經常在天台打卡，又試過在天台放充氣泳池打卡，更常邀請一班朋友在這裡燒烤聚會，可見空間之大！最令人羨慕是Elanne曾在天台欣賞彩虹，並拍下美照！

蕭唯展則喜歡種植植物，所以天台和客廳都看到盤栽蹤影，而天台的一角更被打造成花園，綠油油的，令人看得心曠神怡，同時亦是一個搶眼的打卡位！

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責任編輯：Kiwi Lee