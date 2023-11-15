母子關係︱碩士兒子花1個月努力搵工 緊張媽媽反白眼：讀研究生有咩用？

▲ （相片來源《愛回家》劇照）

在環球經濟不穩，父母都希望子女可以有良好的教育背景，在畢業後，盡快有一份好工作，開展新的人生，但過度緊張子女的求職情況，往往為兒女帶來壓力，加上缺乏親子溝通，催化關係轉差。台灣一名剛在今年9月男碩士畢業生，近日在網上發帖，稱花1個月努力搵工，但媽媽覺得他每天過得沒有意義，「真的有點擔心他像爸一樣不工作，讀研究所有什麼用？令他感到不甘心和委屈。

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該名男網民在Dcard發帖，稱今年9月4日取得碩士畢業證書後，搬回桃園與家人同住，不斷發出履歷求職。由於個性與媽媽不合，所以日常很少同媽媽談話。上月他收到兩、3間公司通知面試，但由於工作暫不配合自己職場規劃，故婉拒機會。其後他收到理想工作邀請面試。最近，他從媽媽與弟弟交流文字訊息中，得知媽媽怪責他：

每天看哥哥這樣過日子，就好像爸爸的背影，看他這樣每天過得有什麼意義，真的有點擔心他像爸一樣不工作，讀研究所有什麼用，煩。

該名男網民慨嘆，第一份工作對日後生涯規劃很重要，所以花很長時間慎選未來從事的工作領域，加上他認為自己只是剛畢業一個多月，「媽媽對我這樣咄咄逼人？這種個性的媽媽到底對人生有什麼幫助，難怪我爸也被她折磨。」

貼文引起網民熱議，網民為事主不值「經濟獨立搬出去唯一解 」、「一堆家長都覺得你讀到碩士出來就是隨便找都能馬上上工」、「不是被媽媽瞧不起，是一堆家長都巴不得小孩畢業即上工」，亦有網民鼓勵該名男網民「至少你有工作，我連面試都超少，根本不敢面對我家人」。

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責任編輯︰王明芳