【區選2023】再出發大聯盟辦區選論壇 　不設辯論環節

▲ 香港再出發大聯盟辦區選論壇。(香港再出發大聯盟供圖)

香港再出發大聯盟辦區選論壇，論壇將與無綫電視合作，分四日舉行，11 月 28 日至 29 日是地方選區論壇， 11 月 30 至 12 月 1 日為是地區委員會界別論壇，各候選人有30秒自我介紹，2分30秒論述一條題目，不設辯論環節。

香港再出發大聯盟今日舉行記者會，發佈「2023 年區議會選舉論壇」的安排。大聯盟秘書長譚耀宗說，不設辯論環節是因為參與人數眾多，所需時間較長，技術上有困難。他表示，選擇在無綫電視直播因為過去曾與對方合作，加上需找到連續拍攝4日的場地有困難，無綫能提供錄影廠及主持人，製作費達幾百萬元。

大聯盟副秘書長施榮懷指，論壇分四日舉行，11 月 28 日至 29 日就為地方選區論壇， 11 月 30 至 12 月 1 日為地區委員會界別論壇。由於候選人數量眾多，分四日的論壇直播時間較長，約5至7小時。巿民可透過香港再出發大聯盟的 YOUTUBE、無綫新聞台、my TV SUPER 外置機頂盒、網站及 APP 收看。

大聯盟副秘書長陳振彬表示，論壇上，各候選人有30秒自我介紹，2分30秒論述一條題目。每區安排20題題目，屆時題目會抽籤選出，考驗候選人的知識面、地區熟悉程度及應變能力。

大聯盟在11月10日區議會資格審查委員會確認了399位區議會選舉候選人後，同日向所有今屆區議會候選人發出邀請信，暫時已有109人報名。大聯盟總主任黃冰芬表示，11月20日為論壇報台截止日，距離論壇的舉辦還有兩星期時間，呼籲各候選人踴躍報名。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥