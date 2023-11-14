【著數優惠】山頂廣場破抵泊車優惠　消費100元即可免費泊5小時

▲ （山頂廣場截圖）

山頂廣場即日起，推出全天候免費泊車優惠，車主於場內作任何消費，即可免費泊車3小時。如額外於不同商戶消費滿100元或以上，可額外多享2小時免費泊車優惠，即消費滿100元即可泊車5小時。

據商場宣傳品，於星期一至日及公眾假期，任何電子貨幣消費可享3小時免費泊車優惠。而額外於不同商戶以電子貨幣消費100元或以上，可享額外2小時免費泊車優惠。

商場設有條款及細則，包括每部車輛每天最多可享5小時免費泊車優惠。合資格參與免費泊車優惠的交易必須以合資格的電子支付方式進行，其僅限於信用卡、易辦事、借記卡、手機應用程式 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯閃付、微信支付、支付寶、八達通、八達通O!ePay、PayMe、Tap & Go 拍住賞、TNG Wallet 、BoC Pay或其他「儲值支付工具」。

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責任編輯：吳卓峰