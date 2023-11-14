濕疹困擾丨女生濕疹大爆發金黃葡萄球菌入血險死　調查揭9成患者抗拒用類固醇

▲ Cat試過濕疹大爆發，金黃葡萄球菌一度入血險死。

異位性皮膚炎，又名濕疹，是香港常見的皮膚病，每5人便有一人會在不同時期患上濕疹，估計香港患者達150萬人。今年30歲的Cat亦是濕疹患者之一，為了治病，曾試過林林總總的方法，不過病情卻依然未見好轉。大學畢業前一年，濕疹更令她感染金黃葡萄球菌，致細菌入血幾近喪命。直到3年前，她接受新型針劑後，濕疹情況始大有改善。

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現時從事文職工作的Cat，表示濕疹發作時皮膚會又痕又痛，嚴重時會「出水」發炎，有時要先服止痛藥才可以沖涼，否則便會很「乸」。而過去每次覆診求醫時，總常被處方「豬油膏」和類固醇。儘管按醫生指示她一日需搽4次潤膚膏，她卻只會一日搽一次半次。

記得小時候不喜歡搽醫生處方的豬油膏/凡士林，因為覺得油立立，油份印在書本上，經常被老師罵我弄污功課；出來工作後，亦很難在上班途中搽潤膚膏，次數自然更少。

為治好濕疹，Cat坦言嘗試過不同另類偏方，包括金銀花、海鹽、天然手工梘等，但全部都沒有幫助。至於濕疹常用到的類固醇，她亦甚為抗拒使用。

用類固醇期間是有好轉，但停藥後又即時轉差，為免失望，倒不如不開始用藥，不想再有假希望。

問及濕疹發作最嚴重時，Cat則指是大學畢業的那一年。當時可能考試壓力大，她指當時濕疹情況誇張至「全身差不多滿佈傷口，又紅又痛，傷口不停滲出血水及流膿」，未幾更開始發燒，至送入醫院後，始證實她皮膚大範圍感染金黃葡萄球菌，還有細菌入血情況，那次輾轉要住院近7星期，醫生需處方最強勁的抗生素，情況才穩定下來。3年前，她更嘗試新式針劑，令濕疹情況大有改善。

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大眾對類固醇過於恐懼

濕疹關注組於今年10月透過網上問卷成功訪問200名濕疹患者，結果表示逾9成受訪者認為類固醇副作用很大，過半數未有跟醫囑使用類固醇。

香港中文大學兒科學系教授韓錦倫表示，超過70%濕疹患者的皮膚中均會檢測到金黃葡萄球菌。當濕疹發作時，更增加了金黃葡萄球菌的繁殖機會，身上傷口亦會受到感染，令病情加劇惡化。

正如Cat的案例，皮膚大範圍受金黃葡萄球菌感染，以致細菌入血出現低溫症，十分危險。

韓錦倫指大眾無需過份恐懼類固醇，又指濕疹並非無藥可醫，現在亦有新藥物可大大控制患者病情，呼籲患者只須接受正當治療，持續用藥、加上正確皮膚護理及正面心態，逾9成患者的濕疹可有效控制。

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記者：容惠玲