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預防中風︱42歲男1個壞習慣致腦中風入ICU　遺下妻兒極懊悔

都市病 18:50 2023/11/14

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42歲男1個壞習慣致腦中風入ICU，遺下妻兒極懊悔。

再忙碌也要注意身體！台灣一名42歲男子就總是以工作忙碌為由，形成一個壞習慣，導致某日突然腦中風入ICU，遺下妻兒承受壓力，讓他悔不當初。

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活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

台灣ICU護士林婷日前在Facebook專頁發文分享個案，表示近來收了不少重症的心血管疾病患者，且都是40至50歲之間、身為家庭支柱的男性。其中一個案是一名42歲男患者，因突發腦梗塞入住ICU。據了解，該男患者自知有高血壓問題，但因平時工作忙碌，且醫生曾在1年前告知他不需服用降血壓藥的關係，便忽視了自身問題，認為身體沒有不適又「很忙沒時間」，而完全沒有養成日常量血壓的習慣。

最終，患者自食其果，因高血壓導致腦中風，某日突然左手左腳癱瘓，腦梗區域更影響了語言系統而不能講話，被送往急症室做了血栓溶解術，但仍處於危險期，再入住ICU緊密監測意識狀態。

遺下妻兒極懊悔

林婷表示，患者術後血壓還是很高，需要用降血壓針劑藥物控制。他的妻子前來探病，表面堅强，表示會照顧好自己和2個還在讀小學的孩子，讓丈夫安心養病；但離開病房後便痛哭「好怕失去他」。而患者也在病房恐懼痛哭：

這位先生，正在痛哭激動的拉著他不能動的手，但又講不出話……他後悔又害怕的神情「早知道」、「為什麼是我」、「我會不會好」……他內心其實也都垮了。

預防勝於治療

林婷指出，秋季轉冬季是心血管腦血管病變的高峰期，因天氣突然變冷，會啓動身體保護機制，令血壓突然升高。假如本身懷疑自己有血壓高、膽固醇高的人，這時工作忙碌壓力大，有體力勞動，再加上有吸煙習慣，就是患上心肌梗塞的高危一群，而這些人普遍年齡層已降至40歲。

林婷又指，目前每日正在ICU上演的真實情況是，因腦血管中風的患者，每10位就有2位癱疾臥床；5位患者需親人或機構照顧，失能長達10年。

林婷藉個案呼籲大眾進行抽血檢查，以及每日量度血壓，這些都是最基本的預防習慣。若知道自己是高風險患者，便應常量血壓，若發現不在同一天測量，但有3次都超過140（上壓）/ 90（下壓），就要到醫院再做詳細抽血檢查。並且要每3個月做一次抽血，查血糖血脂（三酸甘油脂、高密度脂蛋白） ，强調為了自己和家人，不要對重視健康的行動產生任何藉口：

沒有理由說三個月都在忙碌工作吧，都是藉口，都是不想面對，都是懶，最後苦了自己也苦了家人。「最不痛的治療就是預防」，對自己和家人負責吧！

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責任編輯：羅嘉欣

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