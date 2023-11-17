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【慢病共治計劃】收0蚊共付額家庭醫生：入錯金額料一年後才能改　惟仍支持計劃

社會 17:15 2023/11/17

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(資料圖片)

慢性疾病共同治理計劃於本周推出。截至11月17日，共有437名醫生參與。當中大部分收取政府建議150元或以下的共付額，收取少於50元的醫生有63人，其中3人沒有收取共付額。

TOPick成功訪問到，兩名未有收取「共付額」的醫生。其中家庭醫生馬正興於新蒲崗執業。他向TOPick表示，康健中心已經通知將有病人會參加計劃，暫時未知數量。他笑言，自己年紀大對電腦系統不算熟悉，因此最初亦沒有為意自己選擇不收取「共付額」，指可能需要一年後才可以更改收取「共付額」的設定。

早前有醫生工會提出，政府給予家庭醫生的資助不足，完全不收取費用，是否會「蝕住做」。馬正興表示，如果逐個病人計算，成本當然會有壓力。不過自己由於已經是半退休執業的狀態，不太擔心成本考慮，形容唯一要付出的是時間成本。

慢病計劃的共付額的高低，引起不少關注，有基層團體認為應就「共付額」封頂。馬正興認為，政府政策的定位有其背後的理念(reason behind)。他指，區內有不少基層市民，指當病人參與計劃，亦可順便見見舊客，支持政府推動計劃。

另外一名參與計劃的是於美孚新邨開診的老人科醫生葉衛民。他於醫衛局的網頁顯示，其醫護機構是「葉衛民醫生老人科專科服務有限公司」，而過往曾有報道顯示他持有香港老人專科中心。

葉衛民向TOPick表示，自己收取0元「共付額」的原因，是指不少市民經濟負擔大，希望支持政府「治末病」的同時，亦可以減輕市民負擔，以積累更多金錢。他表示，自已早年與非政府機構合作，推出「2000元包醫包藥」服務，今次均是由該團隊負責慢病計劃，因此未有帶來很大的財政負擔。希望收取零元共付額可以令更多同業仿傚，令大眾對醫護人員的印象改觀。

對於計劃是否具吸引力。葉衛民表示，香港的價值觀尖銳，市民著重眼前利益下，不算十分重視慢性疾病管理。不過他相信，現時計劃對市民而言新鮮，相信日後加深了解後會有更多市民參與。葉衛民認為，要長遠改變市民求醫習慣不容易。不過參考新加坡，當地連醫院服務都設有共付計劃，認為建立市民投資健康的觀念，是勢在必行。

他認為，如政府發現市民是否參與計劃的考慮在於價錢，有責任考慮作出調整。另外，隨著人口老化的出現，政府亦應考慮更多方式作醫療融資，為市民提供保障。

TOPick向醫衛局查詢，慢病計劃推行一星期後的參與人數；以及醫生是否需要相隔一段時間，才能更改共付額金額。當局口頭回覆表示，慢病計劃與醫生的協議當中，會有相關指引，至於參與數字容後會作公布。

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記者：陳展棋  

 

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