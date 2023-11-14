【香港故宮】「英國國家美術館珍藏展」52件展品抵港　8幅經典名作率先亮相

▲ 「英國國家美術館珍藏展」52件展品抵港。（香港故宮文化博物館圖片）

香港故宮文化博物館本月22日起，舉辦特別展覽「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」。館方今日（14日）宣布，將在展覽中展出的52件世界藝術經典名作已運抵香港，香港故宮及英國國家美術館團隊，已為此批珍貴藝術品進行狀況檢查及安裝。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

「英國國家美術館珍藏展」由香港故宮與英國國家美術館聯合主辦。香港故宮指，博物館是首間與英國國家美術館合作舉辦展覽的香港文化機構，是次展覽亦是香港首次展出英國國家美術館的珍貴館藏，且是該展亞洲巡迴展覽的第三站。

館方又指，英國國家美術館擁有世界最重要的美術品收藏之一，是次展覽將猶如「英國國家美術館的縮影」，以獨特的策展方式，呈現該館館藏的精粹，讓觀眾認識西方繪畫精彩紛呈的歷史。

展覽共展出52幅15世紀至20世紀初、出自多位世界知名大師筆下的藝術鉅作，繪畫巨匠包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高；展出的經典名作涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個藝術史上重要的時期。

率先亮相的8幅經典名作包括：

文森 · 梵高（1853–1890年）《長草地與蝴蝶》（1890年）

桑德羅．波提切利（約1445–1510年）《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》（約1500年）

拉斐爾（1483–1520年）的《聖母子與施洗者約翰》（加瓦聖母）（約1510–1511年）

昆廷．馬西斯（1465 或 1466–1530年）《寶座上的聖母子和四位天使》（約1506–1509年前）

桑索菲萊托（1609—1685年）《祈禱的聖母》（1640–1650年）

圭多．雷尼（1575–1642年）《抹大拉的瑪利亞》（1634–1635年）

喬瓦尼．貝利尼（約1435–1516年）《聖母子》（可能作於1480–1490年）

安東尼羅．達．梅西納（活躍於1456年，卒於1479年）《書房中的聖哲羅姆》（約1475年）

館方說，「英國國家美術館珍藏展」特別展覽的準備工作已進入最後階段，準備於11月22日於香港故宮文化博物館展廳9正式向公眾開放，展期至明年4月11日。成人門票150元，特惠門票75元。持「英國國家美術館珍藏展」特別展覽門票的訪客可參觀展廳1至展廳7的專題展覽。

另外，英國國家美術館館長加布里埃爾．芬納迪博士將在本月21日（下周二）為展覽開幕儀式主禮，並於23日（下周四）下午4時，為博物館的公眾講座擔任主講嘉賓，主題為「邁向二百年：英國國家美術館『讓公眾使用的館藏』 」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心