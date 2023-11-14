新聞女王丨佘詩曼認新劇難過演嫻妃　阿佘屢演女強人角色有原因

台慶劇《新聞女王》將於11月20日播出，今日（11月13日）劇集舉行記者會，當中視后佘詩曼（阿佘）﹑李施嬅﹑何依婷﹑鄧智堅、龔慈恩、吳業坤、何廣沛、林正峰等人出席為劇集造勢。

相隔7年再拍無綫劇集，心情會否特別緊張，阿佘接受TOPick訪問：「我的部份已經完成了，就是演好角色和發揮多於劇本要求的東西，所以我緊張的部份已過去了。」

新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣 各有不同「道具」有意思

角色有挑戰 做足準備功夫

她續說：「當時拍攝也十分有難度，因為每天要拍10幾場戲，每場戲也要說很多，而且對白很有資訊性，所以拍的時候非常緊張，每天也有很大的工作量。每天回到家後，我也要坐下抖大啖氣，但又覺得很開心，因為完成今日的挑戰，很像打了一場仗，很享受整個過程。（挑戰大過演嫻妃？）大過，因為拍攝嫻妃沒開得那麼密場口，有很多不同線，每人也可分擔，所以不用每天開工，有充足時間準備，但每天也要開工和記很多東西，就會較吃力。」

談到練習咬字和面對鏡頭說話，阿佘拍攝前做足準備功夫：「監製有安排我們去新聞部練習，之後我自己再有上去練習，自己都大開眼界，因為看見他們工作的認真和緊張，也是我們要學到和記着怎去演繹。」

▲ 佘詩曼《新聞女王》演Man姐夠霸氣。（陳慧安 攝）

阿佘演激情場口

提到劇中阿佘與譚俊彥和何廣沛有激情戲，對此她說：「有少許，不過電視尺度也有限也不會太激，其實最主要說那個感覺，兩個人之間的關係是怎樣呢？」

搞飯局有原因 自認柔弱

另外，談到劇中多位演員感謝她經常「萬歲」，是否怕其他人怕其氣場？阿佘否認：「開劇前大部份演員我也不懂，在圍讀的時候，我看見大家也很緊張，我覺得他們未能將自己的潛能發揮，其實圍讀應該已經是那個角色，不應有種驚﹑怯的感覺，因為我們大家理應合作了很多年，有很熟的感覺，所以我決定搞個飯局， 大家玩一晚，就放下那種隔膜，令到大家可以呈現團隊的感覺，因為自己一個人做得好沒有用，是整件事一個團隊，結果也做到。」

至於她近年常演女強人角色，氣場城勢，阿佘否認並笑言：「我也很柔弱，又不想再重覆演以前的角色，這個戲十分好玩，劇本很人性化。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

記者：陳曉柔

最新影片推介：戴祖儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R