  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼認新劇難過演嫻妃　阿佘屢演女強人角色有原因

娛樂 18:52 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

台慶劇《新聞女王》將於11月20日播出，今日（11月13日）劇集舉行記者會，當中視后佘詩曼（阿佘）﹑李施嬅﹑何依婷﹑鄧智堅、龔慈恩、吳業坤、何廣沛、林正峰等人出席為劇集造勢。

相隔7年再拍無綫劇集，心情會否特別緊張，阿佘接受TOPick訪問：「我的部份已經完成了，就是演好角色和發揮多於劇本要求的東西，所以我緊張的部份已過去了。」

新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣　各有不同「道具」有意思

角色有挑戰 做足準備功夫

她續說：「當時拍攝也十分有難度，因為每天要拍10幾場戲，每場戲也要說很多，而且對白很有資訊性，所以拍的時候非常緊張，每天也有很大的工作量。每天回到家後，我也要坐下抖大啖氣，但又覺得很開心，因為完成今日的挑戰，很像打了一場仗，很享受整個過程。（挑戰大過演嫻妃？）大過，因為拍攝嫻妃沒開得那麼密場口，有很多不同線，每人也可分擔，所以不用每天開工，有充足時間準備，但每天也要開工和記很多東西，就會較吃力。」

談到練習咬字和面對鏡頭說話，阿佘拍攝前做足準備功夫：「監製有安排我們去新聞部練習，之後我自己再有上去練習，自己都大開眼界，因為看見他們工作的認真和緊張，也是我們要學到和記着怎去演繹。」

佘詩曼《新聞女王》演Man姐夠霸氣。（陳慧安 攝）

阿佘演激情場口  

提到劇中阿佘與譚俊彥和何廣沛有激情戲，對此她說：「有少許，不過電視尺度也有限也不會太激，其實最主要說那個感覺，兩個人之間的關係是怎樣呢？」

搞飯局有原因 自認柔弱

另外，談到劇中多位演員感謝她經常「萬歲」，是否怕其他人怕其氣場？阿佘否認：「開劇前大部份演員我也不懂，在圍讀的時候，我看見大家也很緊張，我覺得他們未能將自己的潛能發揮，其實圍讀應該已經是那個角色，不應有種驚﹑怯的感覺，因為我們大家理應合作了很多年，有很熟的感覺，所以我決定搞個飯局， 大家玩一晚，就放下那種隔膜，令到大家可以呈現團隊的感覺，因為自己一個人做得好沒有用，是整件事一個團隊，結果也做到。」

至於她近年常演女強人角色，氣場城勢，阿佘否認並笑言：「我也很柔弱，又不想再重覆演以前的角色，這個戲十分好玩，劇本很人性化。」

點擊圖片放大
+8
+7

記者：陳曉柔

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待
12:26 2023/10/18
【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待
光宗耀祖丨佘詩曼與家人回鄉祭祖　獲鄉親備橫額鮮花歡迎
11:14 2023/10/24
光宗耀祖丨佘詩曼與家人回鄉祭祖　獲鄉親備橫額鮮花歡迎
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
17:26 2023/11/10
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
18:32 2023/11/11
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣　各有不同「道具」有意思
17:57 2023/11/13
新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣　各有不同「道具」有意思

你可能感興趣

【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待
12:26 2023/10/18
【TVB台慶劇】四大台慶劇劇力萬鈞　佘詩曼強勢回巢之作萬眾期待
光宗耀祖丨佘詩曼與家人回鄉祭祖　獲鄉親備橫額鮮花歡迎
11:14 2023/10/24
光宗耀祖丨佘詩曼與家人回鄉祭祖　獲鄉親備橫額鮮花歡迎
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
17:26 2023/11/10
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
佘詩曼 李施嬅 何依婷 何廣沛 娛樂人物職業 演員 新聞女王 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治