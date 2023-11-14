【狂打電話】中年漢涉致電法官逾萬次　控方申押後待高院藐視案先審被拒

▲ 57歲男涉不斷致電法官被控，案件押後至11月底再提訊。資料圖片

57歲廣告設計員涉於 2021年2個月內致電逾萬次滋擾2名區域法院法官，被控4項不斷打電話罪及1項藐視法庭罪。東區裁判法院今（14日）處理不斷打電話罪一案，控方申請待高院藐視法庭罪開審始處理本案，惟裁判官認為被告自被檢控至今已一段時間，而高院案審期未定，考慮到案件利益拒絕申請，只准控方押後兩周索取律政司指示，本案將於11月29日再提訊。

被告陸志榮（57歲）被控4項不斷打電話及1項藐視法庭罪，指他於2021年5月至7月期間，無合理因由而不斷打電話往區域法院2及10樓區域法官的辦公室電話，旨在對該區域法院法官造成煩擾、不便或產生不必要的憂慮；以及多次以電話及傳真電話作出妨擾行為，令2名法官書記多次收電話，干擾司法運作的妥善執行。

案件今再提訊，控方於庭上指，不斷打電話罪屬刑事檢控，於裁判法院最高刑罰為監禁2年，高院審理的藐視法庭罪，最高刑罰則為7年監禁，兩罪有如交替控罪，但藐視罪最能反映案件嚴重性，申請押後案件，待高院藐視法庭罪開審後始處理本案。辯方則力陳兩案性質不一，兩案可同時進行，為了被告利益應盡快開審本宗刑事案。

主任裁判官徐綺薇指，考慮到高院案仍有不明朗因素，包括被告正申請法援上訴和審期未定等，而被告自2021年被檢控至今已一段時間，受案件困擾，法庭須以案件利益為依歸，只批准控方押後兩周就本案向律政司索取法律意見。

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記者：陳曉欣