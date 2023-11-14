【打擊賣淫】警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人　包括集團骨幹及劏房業主

▲ 警聯入境處破跨境賣淫集團拘21人。

觀塘警區刑事部昨日（13日）聯同特別職務隊及入境處人員聯合採取代號 「降獸」的執法行動，打擊一個跨境賣淫集團，以「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「出租處所以供用作賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」等罪拘捕3男18女，年齡介乎26至65歲。

觀塘警區助理指揮官（刑事）警司湯淦維指，警方不時於區內展開掃黃行動，今年初已減少劏房被用作賣淫數字，但近日警方發覺，持雙程證女子於街頭賣淫有上升趨勢。經過2個月深入調查，警方鎖定一個跨境賣淫集團，並於昨日安排警方刑事部及特別職務隊，聯同入境處於觀塘展開反賣淫行動。行動針對持雙程證於街頭賣淫性工作者、於背後操控的賣淫集團，及租用單位於他人作賣淫用途業主。

行動中成功拘捕4名男子、17名女子，包括3男2女集團骨幹成員、14名持雙程證女子，及2名無業； 檢獲33.8萬元人民幣、11.6萬港元、大批避孕套、潤滑劑、漱口水及數十條相信為賣淫劏房門匙。為揭止區內賣淫活動，警方會持續於區內展開行動。

觀塘警區刑事總督察解子倫指，內地賣淫集團於當地通過社交媒體招攬女子到港賣淫，當內地女子以正常途徑到港，賣淫集團會安排每日500元以租用劏房讓內地女子用作賣淫及暫住用途，並提供避孕套、漱口水及即棄毛巾，賣淫集團更充當「天文台」為賣淫女子通報執法部門行動。

警方昨日與入境處展開聯合行動，以放蛇形式，以為不道德目的而疏使他人性交及違反逗留條件，拘捕3名持雙程證內地女子。及後警方突擊搜查區內賣淫黑點及場所，成功拘捕14名參與賣淫持雙程證內地女子，年齡介乎26至54歲，罪名為違反逗留條件；警方並於現場附近拘捕5名骨幹成員，包括3名年齡介乎35至64歲男子、一名46歲本地女子，及一名持雙程證60歲女子，被捕人涉嫌控制他人而目的在於使他人與人非法性交及賣淫，並在被捕人身上檢獲7.7萬港元現金。

於搜查其中一人住所時，檢獲21.6萬港元、11.2萬元人民幣，及在3人身上搜出39條門匙，核對後有5條匙能開啟用作賣淫劏房，警方並發現有區內業主以每月2至3萬元租出劏房於賣淫集團，以用作賣淫用，途於是警方昨日，以依靠他人賣淫為生及出租住所以供賣淫用途，拘捕2名分別56及65歲業主,牽涉5個單位共17間劏房作賣淫用途。被捕人仍在扣查中。案件仍調查中，不排除會有更多人被捕及起訴。

觀塘警區反黑組主管督察鄧智成指，警方由年初至10月共採取65次掃黃行動，拘捕71名女子，罪名為,為不道德目的疏使他人及違反逗留條件，警方會持續行動,保障市民不受滋擾，警方相信以已瓦解一個跨境賣淫集團。

警方重申，對於有集團操控賣淫活動，警方採取零容忍態度，並會作出果斷執法，並重申控制他人而目的在於使與他人非法性交及賣淫、依靠他人賣淫生活維生及出租住所，以供賣淫用途屬嚴重罪行，一經定罪可被分別判監7至14年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉