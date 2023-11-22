開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

▲ 何沛珈跟蘇恩磁接受TOPick訪問。

「蘇anutie不愛說教，反而是以身作則。」於處境劇《愛回家之開心速遞》裡「威龍」二太跟「細龍生」秘書Luna經常大鬥法，戲外何沛珈（Roxanne）跟蘇恩磁愈拍愈見默契，兩人合體接受TOPick訪問，何沛珈說出對前輩的感覺。

戀愛沒年齡界限，兩代女演員分享愛情觀時，何沛珈突然面紅難掩蜜運的喜悅，閱歷豐富的蘇恩磁以過來人身份說：「趁年輕時任何機會都要把握，但又不可以亂來。」

萬千星輝賀台慶丨何沛珈大玩黑色透視誘惑 東張女神性感上陣現身紅地毯

▲ （陳慧安攝）

東張女神轉型拍劇

《東張》女神何沛珈於2021年加入《開心速遞》劇組，跟蘇恩磁首次合作未被對方氣場嚇到，她說：「從前輩身上可以學習很多，譬如他們寧舍準時甚至早到，是十分敬業，所以見到蘇anutie不會大壓力。」

蘇恩磁坦言最怕人遲到，因為守時是對別人的尊重，她說：「我們這一輩甚少遲到，若果你準時又做足功課，拍攝時有甩漏也可以補救，她完全做到，開06也比我早到。」Roxanne即賣口乖：「跟你學習。」

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蘇anutie喊戲晒功力

由於蘇恩磁不愛主動教戲，Roxanne只好從旁偷師，蘇恩磁解釋：「我覺得要靠自己從中汲取經驗，有些人受教，某些就不受教；教了他或會感抗拒，反而形成隔膜，直至真的演不到才開聲吧。」

欣賞蘇anutie身教的方式，Roxanne更憶起某場喊戲令她頗難忘，她說：「那幕戲講anutie被我駡到喊，她沒有靠滴眼藥水去完成，排戲時她跟我溝通交流，問我一陣會否加多兩錢肉緊？因為感覺到我試戲時未去到最盡，以致情緒去不到一個點，她教曉我要跟對手交流，交到戲才可演得到位。」

蘇恩磁笑稱一把年紀太多經歷，不用靠眼藥水「助攻」，她說：「人生幾廿年總有起伏和喜怒悲哀，這就是生活上取得的經驗。」

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接龍二太：扮後生好辛苦

說到《開心速遞》裡「二太」刻意模仿Luna的打扮，以黑絲誘惑跳艷舞，要快將「登七」的蘇恩磁扮青春少艾，她坦言真的不易。

她說：「當中一句對白『原來扮後生係好辛苦』，原來這句話是真，著短裙又怕凍親膝頭，加上我們這年紀開始有贅肉，拍攝時導演曾經說『anutie你別動，見到些byebye肉喔』」

為了短短幾秒的艷舞場口，蘇恩磁主動請教Roxanne，她說：「我叫她別走，教我如何摸大脾，因為她有舞蹈底子，但我沒有呀。」在旁的Roxanne大讚蘇恩磁：「她很敬業，身為演員的她願意作不同的嘗試。」

自揭當年被加親嘴戲

對於網民大讚「二太」靚過Luna，Roxanne大表認同：「整個娛樂圈那麼多美女，我算不上五官標緻。」蘇恩磁即謙稱：「你漸漸會變標緻，起初觀眾未必看得順眼，但習慣了便覺好看。」

問到有否嫌跳豔舞太重口味而婉拒，蘇恩磁即笑說：「我們不可以拒絕架。」她大爆旱年拍《實習天使》硬著頭皮演親嘴戲，她說：「劇本忽然寫我跟某人咀嘴，我說『唔係呀嘛，我地呢啲年紀趕客呀』」最終將熒幕初吻獻給鍾志光的她說：「那場嘴戲要人家推我個頭過去，快些完成總好過NG再來。」

▲ （陳慧安攝）

Luna望跟二太變母女?

被安排演正劇的Roxanne暫別《開心速遞》，她希望將來Luna跟「二太」重聚時，可由敵對變成母女情。

Roxanne說：「能否親密到大家用著同一樣的東西呢？因為我跟anutie的默契很好，大家很夾得來，將來劇情會否是我們很友好，反而嬲了二龍生？他妒忌我們呢？」蘇恩磁即笑說：「要出雙入對。」

Roxanne續說：「跟anutie對戲很舒服，正如她所說的give and take，她畀到嘢我，令我交到戲。」

▲ 何沛珈在台慶騷「優質股」。（取自instagram）

何沛珈獲母親支持追夢

69歲的蘇恩磁被讚保養得宜，她說心境很重要，她說：「跟一班年輕人多相處會好一點。」Roxanne即附和：「她拍劇可以跟人交流，保持著開朗心情。」

年輕時的蘇恩磁身型高䠷又靚女，她自爆曾被建議去選美，她說：「某整容醫生跟媽媽說叫我去選美，她問選美有甚麼好？醫生說將來可以賺很多錢。」問到為何不選港姐？她說：「媽媽當然不准啦，那年代選美是很大件事。」

最後在媽媽的反對下加入娛圈，她笑說：「我反叛嘛，當年學妹做到狀元，我做不到只因反叛。」

年代不同，Roxanne比蘇恩磁幸福，自細充滿表演慾的她獲母親支持去選美，她說：「她知道我想做演員，而選港姐是一個踏腳石，媽媽不希望我放棄夢想，所以鼓勵我去嘗試。」

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近年Roxanne劇接劇獲公司力捧，可謂沒辜負亡母，她說：「我沒甚麼好，活像牛般勤力，希望繼續多點拍劇機會。」

兩位不同世代的演員，同樣對演戲滿有熱誠，能以興趣作為職業，蘇恩磁已很感恩。儘管70年代曾擔任劇集女一和要角，現今變「御用師奶」也沒有不甘心。

蘇恩磁說：「起初回巢會有點不習慣，但時間久了，明白我不是汪阿姐，沒可能永遠做女一吧。我跟阿姐合作《巴不得媽媽》，她的角色是度身訂造，我們沒可能有吧，只好把握接滇的角色。」

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要在娛樂圈足立，心態是重要，蘇恩磁續說：「我跟盧宛茵同屆架，老實說她都當過女一，現在都演阿嫲呢，每位演員也有不同階段，去到某時候要退下來。」

Roxanne大讚蘇恩磁看得開兼理性，更被前輩提點「若不合適要盡早離場」，蘇恩磁說：「我見盡很多人在娛圈浪費時間，年紀大了感覺一無所有，出去找工作又困難。」

至於Roxanne自覺得合適當演員，才可堅持至今，她說：「我們這代人較易放棄，對我來說因為做過護士，每分鐘每一秒也很重要，不可以浪費。」

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何沛珈難掩蜜運喜悅

正值事業起步，Roxanne例牌避談感情事，當追問有否拍拖時，她似難掩喜悅說：「這個不說吧，事業為重啦！」在旁的蘇蘇恩磁即笑說：「你塊面紅晒啦，肯定講大話。」訪問過後即爆出Roxanne跟星三代阮浩棕的戀聞，似乎令她面紅是對方吧。

說到兩代人對婚姻的睇法，蘇恩磁就好享受單身生活，但她也寄語Roxanne：「我覺得她這年紀應該好好把握，當過了就很難再搵到對象，趁年輕時任何機會都要把握，但又不可以亂來。」

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【開心速遞】二太扮少艾與何沛珈如姊妹花 蘇恩磁曾被前輩嫌棄終獲認同

蘇恩磁承認女藝人不容易找另一半，她曾被認相識的男士標籤「很難養」，她說：「某些人明白藝人未必賺大錢，但亦有人覺得我們是大花筒，我們也只是過一般人的生活，在飯堂吃兩餸飯。」

Roxanne不時獲圈外朋友提點別變質，她說：「她們看過一些娛樂新聞，就怕我行差踏錯。」在旁的蘇恩磁不認同：「我10多歲就入行，幾乎在這裡長大，真的不覺得這裡是大染缸。」

娛樂圈誘惑多多，Roxanne強調不會為金錢所動，她說：「幾多錢都沒用，死了我也帶不走，夠食夠住便可，給我幾千萬也不接受。」

記者：游艾維

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