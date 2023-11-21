「煤氣烹飪中心」ESG系列  明火煮食  輕鬆走出抑鬱

您有壓力、我有壓力，怎樣才能紓緩？小廚到會 @Home Little Chef 主理人何小慧（小慧）就曾因工作壓力而患上嚴重的抑鬱症，但透過藥物治療、信仰，以及個人興趣成功走出幽谷。為了令更多人認識抑鬱症並學會面對和釋放壓力，她夥拍新生精神康復會臨床心理學家丘宛鑫（Anneko）拍攝了6集的ESG系列節目，大談如何透過煮食過程紓緩壓力，當然更會分享其烹飪心得！

隨着都市人的生活與工作壓力增加，抑鬱症已成為香港普遍的都市病，但抑鬱症並非不治之症，只要及早得到適當的治療，大部分患者都可以回復正常生活。煤氣公司一向重視環境、社會及管治（ESG）議題，因見都市人生活節奏急速、壓力無處釋放，所以特別夥拍小慧拍攝ESG系列，冀透過小慧的經歷與經驗，鼓勵大家藉烹調富營養和美味的佳餚，學會放鬆心情，使身心得到滿足。

作為上門料理名廚，小慧的坐上客不乏城中知名人士，而在一連6集的ESG系列中，她除會示範多道簡單易煮且色香味俱全的菜式外，臨床心理學家Anneko亦會分享抑鬱症的資訊，她們更會談及煮食如何助患者和都市人釋放壓力。

釋放壓力 從「小」做起

壓力人人有，但如何才能釋放呢？Anneko建議大家可以嘗試從小事做起，逐步安排一些能夠令自己開心及具掌控感的活動如烹調美食，藉此擺脫負面情緒的牽引，重拾生活動力。而小慧亦會分享煮食如何助她走出抑鬱，並示範烹調豉汁涼瓜炒牛肉麵，讓大家能以簡單、有營養及美味的菜式提升自身正能量！

第1集：重拾動力‧走出抑鬱

示範菜式：豉汁涼瓜炒牛肉麵

心態轉移 發掘正面事物

常常感到被負面情緒籠罩？Anneko建議，大家可以嘗試透過感恩練習發掘我們平日經常忽略卻值得感恩的事物。「感恩有助我們將焦點從負面思想轉移到令人愉悅的事物上，改善我們情緒。」而小慧就即場示範如何烹調煙三文魚紅菜頭羽衣甘藍沙律，引導大家用五感去欣賞食材，學會感恩。

第2集：將感恩帶入煮食

示範菜式：煙三文魚紅菜頭羽衣甘藍沙律

全情投入 享受當下

只有烹飪才可放鬆心情？自問沒有煮食天份會否「愈煮愈灰」？Anneko強調，只要全程投入自己喜歡的興趣，無論是「煲劇」還是運動，都可以是一個好好放鬆的心法。所以不要猶豫，嘗試接觸更多新事物，發掘自己的興趣！小慧亦會分享烹飪如何助她走出抑鬱陰霾，並示範烹煮香煎鵪鶉髀的方法。

第3集：靜觀煮食

示範菜式：香煎鵪鶉髀

開心share 跟壓力說再見

壓力大得不想與人接觸、缺乏社交動力？Anneko表示除了可透過培養興趣和正面覺察改善心情外，重建社交，多與人交流都是十分重要的，因為此舉有助患者提升聯繫感和正面感受。小慧對此亦非常認同，並表示閒時除會跟朋友一起煮食，更喜與客人交流。而在今集節目中，她亦會示範烹調龍蝦湯通粉，讓大家與親朋一起開心share（分享）！

第4集：獨樂樂不如眾樂樂 在煮食過程中重拾社交

示範菜式：龍蝦湯通粉

放下成見 從「心」體驗

除了開心分享，品嚐食物都可以改善低落情緒？Anneko解釋，抑鬱症患者往往把注意力集中在自己做得不理想的地方，甚至過分責怪自己。「透過培養不批判和好奇的心態，靜心品嚐煮好的菜餚都可以有助改善情緒。」例如小慧示範的番茄肉碎海參藜麥飯到底是甚麼味道呢？Anneko鼓勵大家嘗試放下對食物味道的預期，在進食時重新感受，或許會有意想不到的新體驗！

第5集：靜觀進食

示範菜式：番茄肉碎海參藜麥飯

親朋同行 陪伴走出抑鬱

雖然Anneko提供了多個建議助抑鬱症患者過渡負面情緒，但她強調患者親朋的支持都非常重要。「耐心的陪伴對抑鬱症患者相當重要，患者的親朋可透過循序漸進和鼓勵的方式，多肯定患者的嘗試和努力。」她舉例指出，親朋可鼓勵患者一起參與烹調，從中對他們的努力給予肯定，並推動他們作出更多嘗試。而在最後一集節目中，小慧亦會示範製作美極蝦炒飯，讓大家可以跟患有抑鬱症的親朋一起嘗試烹調。

第6集：與抑鬱症患者同行 以煮食聯繫人心

示範菜式：美極蝦炒飯

看畢小慧的介紹，大家是否已經食指大動？與其心動不如立即行動，在下廚時嘗試Anneko的建議，除了可能為你帶來全新的明火煮食體驗，甚至喚起你對烹飪的樂趣，助自己和親朋釋放壓力，身心更為滿足。

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（特約）