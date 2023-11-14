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新聞女王丨李施嬅否認角色變「黑化」　與佘詩曼馬國明鬥出火

娛樂 19:06 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

台慶劇《新聞女王》將於11月20日播出，今日劇集舉行記者會，當中視后佘詩曼（阿佘）﹑李施嬅﹑何依婷﹑鄧智堅、龔慈恩、吳業坤、何廣沛、林正峰等人出席劇集造勢。

新聞女王丨佘詩曼認新劇難過演嫻妃　阿佘屢演女強人角色有原因

否認角色「黑化」

劇中李施嬅與阿佘鬥出火，施嬅接受TOPick訪問：「我個角色不想與她鬥，只想認真工作和正義的人，想將最真實的新聞呈現給觀眾。我又不屬於阿佘和馬國明的黨派，而我沒有黨派，做甚麼也沒有話事權，又要保持那團火，所以很難做。」

施嬅續指網民指其角色在後段變「黑化」，她解釋表示：「我覺得不是黑化，只是用了不同態度得到想得到的東西，所以大家為何說『黑化』，只是我之前太正面，其實這個地方個個人也是這樣。不過這個轉變有難度，因為要在很短時間，但之後觀眾會見到。」

李施嬅 （韓可兒 攝）

拍攝有體會 與阿佘馬明鬥火

她又指經過今次拍攝後感受到當傳媒絕不容易，有甚深體會：「因為我要出街跑新聞，加上臨場反應，新聞稿又很難說，所以在街外做採訪很緊張。但在廠看字幕機我又看不懂，而且隻眼不能眨是超難，加上那些字很難，我是無時無刻也背。」又指有請教新聞部的朋友，我有學習某新聞報道員的腔調報道。

另外，談到劇中她與高鈞賢有感情線，對此施嬅說：「他是超級好男人，不知為何會喜歡我，因為劇中好難頂。（有沒有激情場口？）與阿佘和馬明較『激』，我與他很溫情，因為講我們已經拍了很多年拖。」

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記者:陳曉柔

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