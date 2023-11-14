  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場

食用安全 19:00 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

繼大阪爆出居民血液檢測異常，神戶市近日亦被揭3年前曾有河川被驗出PFAS超標。

日本多地出現水質污染問題，繼大阪爆出居民血液檢測異常、含有超標高濃度PFAS，兵庫縣神戶市近日亦被揭3年前曾有河川被驗出PFAS超標。有議員自行展開調查，結果矛頭直指當地2間垃圾處理場，涉事垃圾場廠長則反指政府不作為。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

據日本《ABC News》報道，PFAS是多達5000種左右的有機氟化合物總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，自50年代起被廣泛運用在廚具、化妝品等領域。其中PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFOA（全氟辛酸）及PFHxS（全氟己烷磺酸）3種物質因被認為有害，當地已分別於2009年、2019年及2022年全面禁止它們進口、製造與使用。

據報，日本政府宣布禁用這3種物質的原因是它們易溶於水，卻難以分解，因此一旦流入河川，便會長時間殘留於大自然環境中，從而引起環保問題。

有專家就指，這3類化合物滲入土壤後，即使經過1000年亦無法分解，並且會進入地下水。人類一旦提取受污染的地下水過濾飲用，這些物質便會永久殘留於人體內。儘管目前日本國內並無相關調查，但根據美國學術部門的研究，這3類化合物有引發癌症、造成新生兒體重與免疫力低下，以及增加血中膽固醇等健康風險。

此外，流經兵庫縣神戶市西區的明石川，亦曾在3年前被驗出PFOS及PFOA含量超標。針對此問題，兵庫縣議員丸尾牧自行展開獨立水質調查，整體調查範圍比神戶市更廣泛，希望能藉此找出排出PFAS的罪魁禍首。

丸尾牧直言，「如果不進行調查，根本無法徹底解決污染問題」。他於10月17日展開為期3周的調查，終於在上周三（8日）報告調查結果，稱「有多個污染源」。他指，

我們調查了25個地點，其中發現13個地點的檢測數值超過國家標準的50ng/L，有一間工業垃圾處理場和一間一般垃圾處理場明顯就是污染來源，前者的檢測更是超過標準的4倍。

垃圾場反咬政府不作為

涉事垃圾處理場則在受訪時喊冤，廠長表示收到消息時亦嚇了一跳，

突然就把我們當作萬惡根源一樣，但即使在這種情況下，我們也無法採取任何對策。

由於日本政府目前僅禁止使用PFOS、PFOA及PFHxS等3類物質，因此儘管PFAS被視為一大問題，但仍有部分物質屬「無法可管」，換言之就算驗出該物質超過國家設定的50ng/L標準值，政府亦不能強制要求排放污染源的廠商進行後續處理。

另一工業垃圾處理場就表示，因為沒有明確的法令可供他們向客戶提出要求，所以無論垃圾所含物質是否符合國家標準值，他們都只能全盤接收；然而待他們排除廢水後，卻又被要求作出改善對策，直斥政府行為不負責任。儘管垃圾處理場已投資2000萬日元（約港幣103萬元）進行污水處理，而化學物質的數值亦有下降，但依舊無法徹底解決問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

遊日注意｜大阪水質「永久化學物」PFAS超標　居民血液檢測異常擴至千人受檢
10:45 2023/11/13
遊日注意｜大阪水質「永久化學物」PFAS超標　居民血液檢測異常擴至千人受檢
【比利時研究】9成紙飲管含可致癌永久化學物PFAS　專家揭1種飲管最安全
12:43 2023/08/30
【比利時研究】9成紙飲管含可致癌永久化學物PFAS　專家揭1種飲管最安全
【美國調查】羽衣甘藍含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌影響生育
13:04 2023/07/06
【美國調查】羽衣甘藍含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌影響生育

你可能感興趣

遊日注意｜大阪水質「永久化學物」PFAS超標　居民血液檢測異常擴至千人受檢
10:45 2023/11/13
遊日注意｜大阪水質「永久化學物」PFAS超標　居民血液檢測異常擴至千人受檢
【比利時研究】9成紙飲管含可致癌永久化學物PFAS　專家揭1種飲管最安全
12:43 2023/08/30
【比利時研究】9成紙飲管含可致癌永久化學物PFAS　專家揭1種飲管最安全
【美國調查】羽衣甘藍含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌影響生育
13:04 2023/07/06
【美國調查】羽衣甘藍含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌影響生育
健康問題 食用安全 水質污染 神戶 癌症 日本 大阪

最高瀏覽

【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治