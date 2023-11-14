遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場

▲ 繼大阪爆出居民血液檢測異常，神戶市近日亦被揭3年前曾有河川被驗出PFAS超標。

日本多地出現水質污染問題，繼大阪爆出居民血液檢測異常、含有超標高濃度PFAS，兵庫縣神戶市近日亦被揭3年前曾有河川被驗出PFAS超標。有議員自行展開調查，結果矛頭直指當地2間垃圾處理場，涉事垃圾場廠長則反指政府不作為。

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據日本《ABC News》報道，PFAS是多達5000種左右的有機氟化合物總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，自50年代起被廣泛運用在廚具、化妝品等領域。其中PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFOA（全氟辛酸）及PFHxS（全氟己烷磺酸）3種物質因被認為有害，當地已分別於2009年、2019年及2022年全面禁止它們進口、製造與使用。

據報，日本政府宣布禁用這3種物質的原因是它們易溶於水，卻難以分解，因此一旦流入河川，便會長時間殘留於大自然環境中，從而引起環保問題。

有專家就指，這3類化合物滲入土壤後，即使經過1000年亦無法分解，並且會進入地下水。人類一旦提取受污染的地下水過濾飲用，這些物質便會永久殘留於人體內。儘管目前日本國內並無相關調查，但根據美國學術部門的研究，這3類化合物有引發癌症、造成新生兒體重與免疫力低下，以及增加血中膽固醇等健康風險。

此外，流經兵庫縣神戶市西區的明石川，亦曾在3年前被驗出PFOS及PFOA含量超標。針對此問題，兵庫縣議員丸尾牧自行展開獨立水質調查，整體調查範圍比神戶市更廣泛，希望能藉此找出排出PFAS的罪魁禍首。

丸尾牧直言，「如果不進行調查，根本無法徹底解決污染問題」。他於10月17日展開為期3周的調查，終於在上周三（8日）報告調查結果，稱「有多個污染源」。他指，

我們調查了25個地點，其中發現13個地點的檢測數值超過國家標準的50ng/L，有一間工業垃圾處理場和一間一般垃圾處理場明顯就是污染來源，前者的檢測更是超過標準的4倍。

垃圾場反咬政府不作為

涉事垃圾處理場則在受訪時喊冤，廠長表示收到消息時亦嚇了一跳，

突然就把我們當作萬惡根源一樣，但即使在這種情況下，我們也無法採取任何對策。

由於日本政府目前僅禁止使用PFOS、PFOA及PFHxS等3類物質，因此儘管PFAS被視為一大問題，但仍有部分物質屬「無法可管」，換言之就算驗出該物質超過國家設定的50ng/L標準值，政府亦不能強制要求排放污染源的廠商進行後續處理。

另一工業垃圾處理場就表示，因為沒有明確的法令可供他們向客戶提出要求，所以無論垃圾所含物質是否符合國家標準值，他們都只能全盤接收；然而待他們排除廢水後，卻又被要求作出改善對策，直斥政府行為不負責任。儘管垃圾處理場已投資2000萬日元（約港幣103萬元）進行污水處理，而化學物質的數值亦有下降，但依舊無法徹底解決問題。

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責任編輯：羅嘉欣