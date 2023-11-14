人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大

▲ 《反起跑線聯盟》劇照

早前有網民在連登討論區以「有個中產爸媽嘅生活係點」，吸引不少網民留言，有出身中產的網民留言指，雙親思想開明，給予子女極大自由和支持度，「做咩都好 support 你」，「讀書唔叻咪去外國讀個 degree」，兒女想裸辭和創業都鼓勵，只要子女有志學習的興趣，都會供子女報讀，有網言：「琴棋書畫學過最少十樣以上」。

最新影片推介：

以下是網民討論中產家庭 8 大生活特徵：

1. 家人稱呼

草根或一般人家庭稱雙親為「老豆老母」，而中產階層人士會用英文稱呼父母為「Daddy、Mammy」。

2. 購物買觀

中產人士花錢較一般人豪爽，購物從來不用看價錢牌。不過，有網民直言部份中產人士白鴿眼，「狗眼看人低」、「會少暗笑嗰啲嫌貴嘢嘅人。」

3. 規劃與家庭成員更多交流時間

雖然大部份中產家庭的雙親忙於工作，但他們領略陪伴家人的重要性，「每年至少一次 family trip」，或達假日一齊郊遊，聯擊感情。

4. 給予子女極大的成長自由度

中產父母思想開明，給予子女極大的成長自由度，「做咩都好 support 你」，讀書能力不是重點，鼓勵子女去學和接觸新事物，採用鼓勵和不責備的管教方式，「想玩咩做咩出聲就得」，「想學咩試咩裸辭創業都直接去馬」。

5. 升學或就業壓力少和出路多

中產家庭不會過分重視子女的讀書成績，「讀書唔叻咪去外國讀個 degree」，大大減輕了子女成長的壓力。

在求職方面，即使子女找不到工作，父母會建議兒女進修碩士，消磨時間。大部份中產家庭出身子女都沒有從事兼職，「一日賺嘅個啲雞碎錢，唔見咗都唔知」。在公屋長大的網民十分羨慕中產家庭出身的同學可以計劃畢業後的職場路向，自己則要謀求兼職。

6. 中產家庭願意培養子女的興趣

有出身中產的網民表示，自小參加很多興趣班，「琴棋書畫學過最少十樣以上」，甚至有每個學科都有一位專屬的補習老師，專業到英文讀、寫、聽說各一個老師。

亦有網民提及自己小時候沒有繪畫天分，但母親為滿足自己學畫的願望，供事主學習素描、水彩、國畫等多種繪畫，雖然該事主繪畫能力較遜色。

7. 人際關係

出身頒窮家庭者最怕過年時，被親友問及拍拖、結婚、薪金、升職及買樓等話題，但中產家庭的大部份親友都是同一個生活程度的精英人士，好少提及工作入息這些敏感話題，只會提及 「做咩工、辛唔辛苦」和計劃旅行地方。

8. 出外交通

有網民引用誇張例子，指中產的人士出外只會乘搭的士或 Uber，分享乘坐一次地鐵體驗是擠迫同「辛苦」，坐巴士和小巴則是「浸味好臭會頂唔順想嘔!」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳