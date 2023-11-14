新聞女王丨何依婷感激未婚夫愛錫　透露籌備婚禮進展

TVB台慶劇《新聞女王》將於11月20日播出，今日劇集舉行記者會，當中視后佘詩曼（阿佘）、李施嬅、何依婷、鄧智堅、龔慈恩、吳業坤、何廣沛、林正峰等人出席劇集造勢。

新聞女王丨李施嬅否認角色變「黑化」 與佘詩曼馬國明鬥出火

▲ 何依婷（韓可兒 攝）

與未婚夫相識經過

早前宣布將榮升人妻的何依婷，沒有戴上婚戒亮相，對於突然宣布婚訊，依婷接受TOPick訪問：「也不是閃婚，只是公布那一刻有些突然，決定結婚已有一段時間。（計劃了多久？）他在今年初已求婚，之後我們已經開始籌備婚禮，去巴黎影相也是我一個很喜歡的地方。」

她續指不會在港舉行婚禮：「因為想簡單低調，也只是想與親朋好友一起吃飯。（會否在法國舉行婚禮？）不會，因為已經去了當地拍照。」

談到與未婚夫相識了很長時間，依婷說：「我們在大學時候認識，雖然不同大學，但亦有見面，他是一個很隨和的人，我們亦因為見多了變得熟絡，而慢慢再變成情侶。（不是追求你很多年？)不是，我們整個相處很像朋友一樣，他不會很用力追求令你會覺得不舒服，大家是很自然走在一起。」

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獲未婚夫愛錫

提到求婚過程，她大讚未婚夫浪漫，做足所有儀式：「本身朋友約我吃下午茶，之後他夾埋朋友搞了個驚喜派對，我當初也不知發生何事，見到他的時候也很驚喜。（在求婚過程有否感落淚？）也有，那刻都一片空白，他也有說愛的宣言。」

至於談到其法國結婚相，依婷猶如化身成公主一樣，又戴上巨鑽，可見未婚夫非常愛錫她，對此依婷說：「他很照顧我感受的人，我沒遇過一位男生是這樣，對我很好，性格又很好，就算做朋友也會很喜歡他。」又指大家可以林先生稱呼未婚夫，場面搞笑。

她指婚禮場地和婚紗仍挑選中，最重要覺得舒服：「我們經常出席晚宴穿的晚裝很重，所以在自己的婚禮想舒服為主。」

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記者：陳曉柔

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