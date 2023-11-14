【大灣區】學界下月亞博首辦大灣區教育展　有議員稱學額供過於求收內地生助營運

▲ 為吸引大灣區家長入讀本地學校，津貼及直資學界計劃下月首辦相關教育展。（資料圖片）

為吸引大灣區家長入讀本地學校，津貼及直資學界計劃下月首辦相關教育展。有立法會議員認為香港學額供過於求，招收內地生有助維持學校營運；並稱應減慢縮班殺校、合併學校進度，保護香港教育品牌，避免外來家長產生疑慮。

政府早前公布，本年首10個月各項輸入人才計劃有逾11萬宗已獲批，其中高才通計劃接獲約5.5萬宗申請，逾4.3萬宗已獲批；入境處今年首10個月亦發出逾8萬張受養人簽證或進入許可，當中有58%是未成年子女。

立法會議員、教聯會副會長鄧飛今早（14日）在電台節目表示，現時教育局應減慢縮班殺校、合併或重置學校進度，「保護香港教育、學校品牌」，以免令外來家長「有所疑慮」，以為香港教育制度隱藏巨大危機，最終改變來港計劃，如選擇安排子女到新加坡升學。他又認為，現時政策受到歡迎，很大程度是地緣相近。

鄧飛亦引述教聯會訪問指，數百名人才入境計劃家長中，逾4成傾向安排子女入讀公營資助學校。他認為，有關家長選擇津校不是在於免學費，最主要是應考中學文憑試可衍接本地及海外大學，亦能報讀內地一流大學，形容「三條路也通」；而內地生藉高考課程打好基礎後，銜接文憑試亦較容易。

津中議會、直接資助學校議會、津小議會及資助小學校長會，將於12月15至17日在亞洲國際博覽館舉行第一屆「（大灣區）香港學校教育展」，向大灣區家長簡介香港教育制度及各校特色。主辦方透露，目前有逾百間中小學及幼稚園報名參展，個別學校或會即場收生；冀吸引逾3萬人入場參與展覽。

直資學校議會主席陳狄安亦在電台節目表示，冀藉教育展吸引不同人才計劃來港的受養人、雙非兒童、疫後盼回流香港的學生，協助他們了解本地教育制度。他亦透露，各校近來接獲有關學生申請入學數量上升，個別學校甚至較過往增近1倍，故認為縮班殺校措施應「緩一緩」。

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責任編輯：梁凱婷