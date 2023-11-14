【維園年宵】維園年宵乾貨攤位最高成交價3萬3千元　較底價高4倍

維多利亞公園2024年農曆年宵市場攤位第二個競投日今日（14日）順利完成，共有79個乾貨攤位及8個主題攤位經競投後租出。

食物環境衞生署發言人表示，今日的公開競投由上午9時至下午5時在荔枝角政府合署二樓禮堂（地址：九龍荔枝角荔灣道十九號）舉行，吸引約四百名市民到場。

今日乾貨攤位的成交價由8千5百40元至3萬3千元不等，平均競投價為1萬2562元。攤位的最高成交價為3萬3千元，約為底價8540的4倍。

八個主題攤位的成交價由3萬5千元至4萬9千元，平均競投價為4萬2813元，攤位底價則為2萬4990元。

維多利亞公園年宵市場其餘一百一十八個乾貨攤位，將於明日（十一月十五日）上午九時起在同一場地進行公開競投。發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

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責任編輯：陳展棋