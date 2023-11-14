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【流浮山三級火】消防：火場遠離水源共出動近200人撲救　2名灼傷消防員情況穩定

社會 21:17 2023/11/14

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(黃傑偉攝)

新界流浮山輞井圍一個貨倉今日下午一時許發生三級火警，警方和消防人員迅速到場疏散了25男11女。至下午三時許，火場發生爆炸導致兩名消防員受傷送院。火勢目前已大致撲滅，消防人員仍然在進行灌救，警方在現場介乎輞井圍至流浮山一帶的深灣路實施又了交通管制。

消防處消防區長施文煜指，消防處於下午1時09分，接獲天水圍深灣路一回收場發生火警，由於接到多個火警報告，而火場面積達120 乘 65米，及遠離水源，需要鋪設輸水喉，消防於下午1時20分將火警升為三級，共出動189名消防員，20名救護員，43輛消防車及7輛救護車到場，期間消防與警方疏散36名市民。

消防處表示，首先起火為一回收場，其後蔓延波及兩個貨倉，救火難度在於火場面積大，及遠離水源，消防員需鋪設長600米輸水喉。火警中沒有市民受傷，期間2名鋪設輸水喉消防員，被突然爆炸石油氣罐灼傷面部需送院治理。

高級救護主任林浩璋指，救護署出動1輛快速應變急救車，及6輛救護車，火警中沒有市民受傷，在救火期間，2名鋪設輸水喉消防員被石油氣罐爆炸灼傷面部，在現場敷治後送天水圍醫院治理，其中一人較早時已出院，2人均清醒情況穩定。

天水圍警區指揮官警司常俊傑指，警方接報火警後，於1時18分迅速到場，並為協助消防救火，將流浮山至輞井圍中間的深灣道採取交通管制措施，並協助消防疏散25男11女市民，火警中沒有市民受傷。由於消防仍在現場灌救，交通管制措施將會延續，駕駛人士應避免駛經該處。警方呼籲舉報火警人士或目擊火警市民聯絡警方協助調查。

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記者：黃傑偉

 

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