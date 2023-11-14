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【藥物安全】中藥材「白及」含洋地黃苷成份　56歲女人服後不適產品需回收

社會 21:47 2023/11/14

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中藥材「白及」驗出洋地黃苷成份。(資料圖片)

衞生署今日（十一月十四日）表示，接獲醫院管理局呈報，一名56歲女病人於10月25日服用由註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵。她翌日（10月26日）到瑪嘉烈醫院求醫，接受治療後已於10月30日出院。她的尿液及一批未服用的藥材經醫管局化驗顯示含有洋地黃苷。

衞生署根據源頭追查及情報，到批發商錦興行進行調查並檢取相關藥材，經比對《中華人民共和國藥典》（二○二○年版）所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。署方今日接獲政府化驗所的化驗結果證實，該批標示為「白及」的藥材含有洋地黃苷。根據中藥文獻，白及不應包含被驗出的洋地黃苷。

衞生署發言人解釋，不慎服用含洋地黃苷的藥材能引致噁心、嘔吐、腹痛、頭暈、心搏過緩和心律不整等中毒病徵。嚴重可導致低血壓、抽搐、昏迷甚至死亡。」

錦興行於11月3日開始收回相關批次的藥材，署方一直密切監察收回行動，並得悉錦興行已從市面收回絕大部分的相關藥材。經署方進一步追查下，發現受影響的藥材已供應予以下零售商：
 
錦興行有限公司（零售）（地址：上環皇后大道西175號地下）
錦隆藥行（零售）（地址：上環高陞街25-29號合隆大廈204室）

「白及」屬蘭科植物白及的塊莖，其功能為收斂止血及消腫生肌。衞生署建議於八月十七日或之後曾從上述零售商購買標示為「白及」藥材的市民，應停止服用。如有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。中醫師或中藥從業員如持有受影響中藥材，不應繼續售賣或使用，並可於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，或退回供應商。

衞生署明日（十一月十五日）起設立熱線（2961 8949）供曾使用該批受影響藥材的市民查詢，熱線於星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作。

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責任編輯：陳展棋 
 

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