【外來人才】首10月11.4萬人才獲批　3.4萬子女抵港

▲ 政府積極「搶人才」。(資料圖片)

當局積極搶人才，透過高端人才通行證計劃等7類入境計劃的受養人加入，有望為本港學生流失「止血」。截至今年10月底，本港各項人才入境計劃共有逾11萬宗申請獲批，受養人簽證共有8.1萬多宗獲批，當中4.7萬多宗為18歲以下未婚子女受養人，其中約3.4萬人已到港。

翻查2022/23學年《學生人數統計報告書》，去年9月中本港有約80萬名幼稚園、小學及中學的學生，若成功吸納外來人才子女到公營學校，推算佔整體學生約4%。學界認為本港應減慢殺校，避免外來家長疑慮，改變來港計劃。

現時7類人才入境計劃的獲批申請者，均可攜同配偶及未成年未婚子女來港，子女亦可入讀公營學校。入境處回覆表示，今年截至10月底，各項人才入境計劃共有11.4萬宗申請獲批，在計劃下的受養人簽證中，4.7萬宗為18歲以下未婚子女受養人，其中約3.4萬人已到港。

教育局表示，沒有收集透過各項人才入境計劃申請者受養人身份入讀本港公營學校的相關數字，惟在規劃學位供應時會全面考慮多項因素，包括政府統計處推算的本港適齡兒童人口、跨境學童數目、適齡新來港兒童學生數目、各項輸入人才計劃及措施所帶來的需求，以及在年度期間學生流失。

當局早前表示，外來人才子女若選擇入讀公營學校，「香港人才服務辦公室」會提供便利。人才辦的實體辦公室及網上平台會向申請人提供查詢服務，包括尋找學校，有需要時轉介予相關合作夥伴跟進。

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