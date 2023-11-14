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【常識科拆科】拆科後課時料增至14%　學界憂下午時間表難鬆綁

社會 22:27 2023/11/14

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有小學校長擔心拆科後加重課擔，下午活動課難以維持。（資料圖片）

小學常識「拆科」成為「人文科」及「科學科」，據悉2個新科課時相同，合共比現時小學常識科課時多出3個百分點，教育局局長蔡若蓮日前已預告將抽出小學部分「彈性課時」予新科教學，人文科增加國民教育內容後，更有課時不足的隱憂，津貼小學議會署理主席蘇炳輝盼當局減少課程內容，否則恐影響當局去年才推動學界改革、加入「活動課」的上課時間表。

目前小學常識科佔小學總課時的11%，教育局今日（14日）公布拆科後的科學科佔7%，人文科課程框架亦料盡快公布，據悉兩科課時佔比相同，即拆科後共佔課時14%，較現時多出3個百分點。

人文科增國教內容　恐課時不足

蘇炳輝指，現時常識科的科學內容佔不足一半，餘下內容約佔6至8成，倘內容不減、全數搬到人文科，再如政府計劃加強國民教育內容，恐造成課時不足。

蘇亦提及，去年9月公布的《小學教育課程指引》（試行版）推行1年多，不少學校已改革上課時間表，加入導修課及其他非學術的活動課；加上近期發生學生輕生事件，需安排活動減壓，盼當局能夠聚焦和適當減少新科內容。

小學人文科課程專責委員會主席蔡世鴻表示，拆科後部分內容在兩科仍有重疊，但人文科內容亦有「收細」，部分學習目標亦變得較為簡單，只需學生「明白」，毋須更深入的「認識」和「探究」，以其所屬、較重視學術成績的中華基督教會協和小學（長沙灣）為例，他相信拆科後仍能保留非學術的下午活動時間表。

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記者：馮琪雅

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