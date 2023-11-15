議員12月陝西行存爭議料告吹　梁美芬：不想學生有壓力

▲ 梁美芬表示傾向取消行程。（資料圖片）

立法會教育事務委員會赴新加坡考察計劃一波三折，最終告吹，改12月為與公民科學生一同去陝西考察。不過，今次料亦未能成行，事關多位議員對行程表達不滿後，委員會主席梁美芬昨日就話，現時已傾向取消行程。

話說，教育局邀請立法會議員12月2至5日，和學生同赴陝西，參與公民科內地考察活動。立法會內務委員會上周五討論該事宜，眾人熱議22分鐘仍未有定案。其中，新民黨主席葉劉淑儀曾指，考察日期臨近12月10日區議會選舉，認為對需要助選的議員不公平，亦質疑行程的教育和科技「含金量低」。最終內會主席李慧琼建議，教育事務委員會商議後本周五再回內會表決。

翻查記錄，梁美芬早於10月6日的教育事務委員會上告知議員，將考察行程改赴陝西，惟當日及11月7日兩次會議中，議員均無對行程提出異議。公布行程後，據悉共有11位議員報名，包括葉劉淑儀和李慧琼，後來二人退出，仍有9位議員有意前往。

對於有議員稱，行程多個景點已去過數次，議員興趣不大，梁美芬指出，行程是為學生而設，隨團議員是「巡視員」，檢視學生內地考察團的行程質素及學生參與後是否有效，強調此團並非是一個專為議員而設的學習考察團。

至於考察日期臨近區選的爭議，梁美芬就話，本次是教育局邀請視察，議員是否出席可自行判斷。

之所以傾向取消行程，梁美芬說，「如果在這麼多聲音下依然要去，何苦呢？就算夠票，想去的人，都要考慮下啦，原本係開開心心的。」她指唯一的考慮是會不會影響學生，「行程關注度太高，不想學生有壓力。」自己亦要再與教育局商討。

至於學生的考察成果、或行程安排如何？梁美芬就說，雖然未必能夠實地考察，但立法會仍有討論空間，相信議員會用自己的方法了解。

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