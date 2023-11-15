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MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好

娛樂 10:18 2023/11/15

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遭姜濤「網暴」的女網民發公告！

MIRROR人氣王姜濤遭女網民狠批唱歌「咪嘴」，姜濤作出還擊公開女網民大頭照和IG帳戶。到上周六（11月11日），姜濤知錯並勇於承擔作出道歉，並稱：「不要把網絡當戰場。」

自稱遭「網暴」的女網民在昨日（11月14日）於其私人帳號發表5分鐘的語音公告回應事件，她向姜濤送上祝福：「希望佢都保重，真係祝福佢，希望佢繼續安好」。

女網民表示有人開假account扮她，可是究竟她是否真的就是當事人，亦沒有很實質證據。

女網民發公告回應

該名女網民先提到自己發公告、IG改成私人帳號的原因：

呢篇係公告，知道嗰晚已經好多人偷了我嘅相嚟開假account，亦都一早預計會有人冒充我嘅身份嚟回應。

我真係冇辦法處置網絡世界各樣狀況，所以俾人問我都真係呆一呆，唔知點，然後都答唔到。事實上當晚都係好震撼、好亂，其實到依家都係。將IG 轉 setting呢，係為咗減少不必要嘅誤會，同埋太多嘅攻擊啊，亦都想保護返所有人。

我都好希望早日恢復平靜、一切如常，所以就轉咗名同setting啦。但事實上呢，亦都繼續受到追擊同打擾，其實改名都無咩用。但係呢，為了唔再有花生料令到事件繼續發酵，沉默了。

依家都聽前輩嘅建議，都真係要出份公告啊。因為真係唔知道再有咩狀況，暫時其實都唔會回應，所以特別整份公告以正視聽。除了係為咗發表呢個公告之外，呢一個月基本上唔會接受或者聯絡任何傳媒類嘅人，當然其實我都未必識分。只係希望唔好再有花生料畀人去講，如果日後再有（冒充）本人嘅回應都可能係假，記住啦。

希望事件嘅影響同攻擊、欺凌真係可以（得到）重視。

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她又強調自己一直非常之討厭欺凌，並向姜濤送上祝福：

無論係攻擊欺凌我，還是攻擊欺凌姜濤先生嘅，我 so far 都係唔鐘意，我睇到都覺得唔開心同辛苦。從來都非常之討厭欺凌，亦都反對欺凌，呢點我從來冇變過。雖然到今日，我仲係覺得好震撼，同埋都冇辦法明白點解會發生咁嘅事。

但係我真係好想講，希望姜濤先生同我，都可以各自身心安好。亦都希望大家都可以有返個空間，因為可能大家都唔好受，都承受咗好大嘅壓力。希望可有空間去冷靜、同埋療癒身心。

希望佢都保重，真係祝福佢，希望佢繼續安好。

最後呢，都多謝各界關心同支持我嘅朋友。咁多位，多謝晒，就係多謝大家。真係不好意思，因為真係好驚、好亂，亦都唔知點樣做。可能打咗呢份嘢同錄音都一舊舊咁，but anyway希望大家都能夠明白我嘅意思。

多謝大家，祈禱。thank you 拜拜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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