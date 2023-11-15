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親子好去處丨太空館免費活動「星空遊樂園」　天文望遠鏡賞維港星光玩尋寶遊戲

親子好去處 10:18 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

太空館化身星空遊樂園，舉辦免費觀星活動。

香港太空館是其中一個熱門親子好去處，除了常設展館外，太空館為響應「夜繽紛」，舉辦「星空遊樂園」活動，觀眾可以參與館內各處的活動，包括在展覽廳參加尋寶遊戲，並可在天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的星光，憑票入場及全日制學生可以免費參加。

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香港太空館在11月逢星期六就會化身「星空遊樂園」，入場親子可以自由參與館內活動及攤位遊戲，並利用天文望遠鏡欣賞星空，並於展覽廳內參加尋寶遊戲，認識星座和太陽系的行星等，度過充實又有趣的晚上。

日期：11月18日、11月25日（六）

時間：晚上7時至9時

地點：香港太空館展覽廳及天台

語言：粵語

展覽廳活動：憑門票入場，標準票$10、優惠票$5，全日制學生、4歲以下小童、持有效博物館通行證者免費入場。

天台活動：免費參加（共有4節，開始時間為晚上7時、7時30分、8時及8時30分；每節約25分鐘，內容相同。活動當天晚上6時30分會於太空館正門派發參加證，1人1證，不可代人排隊，先到先得，額滿即止）

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鬧市星蹤活動

此外，太空館在香港博物館節2023亦有「鬧市星蹤」活動，由香港天文學會主持，在太空館以天文望遠鏡觀測當晚的星空。屆時亦會即場講解秋季星座，介紹如何在鬧市裏尋找星蹤。

日期：11月29日（三）

時間：晚上6時30分至9時 （每節約25分鐘，活動內容相同）

地點：香港太空館天台

費用：免費，每節名額80人

報名：網上報名，名額有限，先到先得，11月16日下午1時起接受報名（按此連結

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責任編輯：林愛娜

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