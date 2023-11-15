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【消委會】6成花生醬樣本檢出損肝黃曲霉毒素　2款超歐盟上限

社會 10:01 2023/11/15

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消委會測試20款坊間較普遍花生醬樣本。（林宇翔攝）

不少人食麵包多士時都會用花生醬搭配，惟消委會測試20款坊間較普遍花生醬樣本，在6成樣本中檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準上限；測試結果亦發現花生醬雖含有益不飽和脂肪酸，但9成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會導致肥胖，並增加患上心血管病的風險。

消委會搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬共20款進行測試。樣本的售價差異頗大，每100克售價由$3.9至$21.3，相差接近4倍半。是次測試項目包括黃曲霉毒素（B1、B2、G1及G2四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量。另外亦測試了產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，同時檢視了產品包裝上的營養標籤資料與測試結果是否相符。在總評分方面，3款樣本獲得最高的4.5分，售價介乎每100克$9.5至$19.7，而總評分最低的1款只獲得2分，每100克售價達$20.3，顯示售價與產品質素沒有直接關係。

攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。

測試結果顯示，有12款花生醬樣本檢出黃曲霉毒素，檢出的總和介乎每公斤0.23微克至4.94微克，全部均沒有超出香港《2021年食物內有害物質（修訂）規例》中訂定的要求，即每公斤食物不可含多於10微克黃曲霉毒素。然而，以每公斤計算，其中2款樣本的黃曲霉毒素B1的檢出量，分別為4.27微克和2.01微克，超出歐盟訂定的上限（2.0微克），而當中1款的黃曲霉毒素總含量（4.94微克），同樣超出歐盟上限（4.0微克）。

根據食物安全中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪即屬於「高脂」。除1款外，以每100克計算，所有測試樣本均屬「高脂」，總脂肪含量介乎37.9克至52.8克。至於不屬「高脂」的1款樣本，總脂肪含量為12.9克，亦不屬於《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》中定義的「低脂」食物。

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記者：黃穎津

 

 

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