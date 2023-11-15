【消委會】2款沖洗式去角質棉片含高濃度乙醇酸　對皮膚刺激高未必適合自用

▲ 消費者委員會檢視28款去角質煥膚或爽膚棉片。（消委會提供）

近年市面出現多款聲稱有助緩解肌膚問題的去角質棉片，消費者委員會檢視28款去角質煥膚或爽膚棉片，發現2款沖洗式樣本標示的有效成分濃度較高，未必適合一般消費者使用；部分樣本更未有於包裝上明確標示詳細成分、生產或使用期及物料等資訊，故會方促請廠商增加產品資訊的透明度。消委會亦建議消費者在購買前需先了解產品是否適合自己膚質或需要，以免損害肌膚，導致色素沉澱或留疤。

調查的28款去角質棉片樣本已預先沾有美容液，能打開即用。24款為免沖洗式樣本，當中21款只需以棉片抹拭面部皮膚，待肌膚自然吸收美容液；另有3款為 2步驟護理套裝，按序使用後毋須沖洗；餘下4款則屬沖洗式產品。售價方面，每款介乎47至490元不等，每片或每套裝費用為約0.9至36元，相差約40倍。

調查發現，樣本中較常見的去角質成分有4種，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）及脂羥基酸（LHAs），其中PHAs及LHAs 性質相對較溫和，適合皮膚容易過敏人士。樣本中，2款標示含有較高濃度的乙醇酸未必適合自行使用；有17款標示添加了AHAs成分，包括較多樣本使用的乙醇酸、乳酸和蘋果酸等。當中乙醇酸皮膚滲透率高，較有效去除皮膚角質，但對皮膚的刺激亦相對較高；而乳酸和蘋果酸都具保濕功能，刺激性較乙醇酸低。同時，有2款源自美國的樣本所標示的乙醇酸含量分別為10及20%，分別觸及與超過美國就家用產品建議的總量上限，亦高於內地規定上限，一般消費者自行使用或存有風險，因此消委會已將有關資料轉交海關研究跟進。

調查亦發現，樣本包裝上的標籤說明並不理想，3款樣本只將產品用法載於其官方網頁，並無標示於包裝上，個別用法說明更容易令人誤解，增加誤用風險；另有5款則只印有生產批號，沒有標示任何生產、保存或使用期限，容易令人用上因生產已久而效能下降，甚或已過期的產品；同時只有少數樣本包裝或其官方網頁有說明有效成分的濃度或產品的酸鹼值，故消委會促請廠商適當標示或說明相關重要資料。而各樣本的使用方法差異亦甚大，尤其沖洗式及免沖洗式樣本的外觀並無顯著分別，消委會建議消費者在使用前須細閱標籤及說明，以免因誤用產品而令肌膚受損。

另外，消委會指若同時選用多種含去角質成分的護膚品，或提高皮膚出現不良反應機會，而選用單一種並配方簡單的去角質護膚品，較易確定引致不良反應的源頭，因此建議初次選用產品人士挑選濃度較低產品，使用次數亦不應過於頻密；皮膚容易過敏人士則可選用刺激性較低，以PHAs或LHAs為有效成分的產品。同時，消費者亦應留意擦拭力度，避免因過度擦拭而刺激皮膚，在每次用後更應留意皮膚狀況，確保無出現泛紅、乾燥繃緊、脫皮，甚至發炎等過度去角質情況。

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責任編輯：梁凱婷