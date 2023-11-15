  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 11:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼

食用安全 10:49 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

消委會6款總評4星或以上耐用行李喼。

臨近冬季長假期，不少人都準備外遊，一個耐用、堅固的行李喼當然不可或缺。消委會近日測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，比拼耐用和化學安全程度，當中有6款獲得4星或以上總評。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

是次測試的 15 款樣本均為中型硬身行李喼，高度約 24吋至28吋，屬於寄艙行李類別，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖，外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價$730至$8,200，相差逾10倍。

是次測試主要模擬行李喼日常使用情況，以10個測試項目，包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、上下搖晃、拉桿的伸縮、路面行走、樓梯拖行、喼鎖及拉鏈的循環開合、灑水等全面比較各樣本的耐用程度，以及防水性能。另外亦檢測了手挽與拉桿手柄可接觸部分的物料中的塑化劑和PAHs含量。

當中1款行李喼手挽的部分物料的塑化劑DEHP含量達4.6%，超出歐盟REACH法規訂立的上限（0.1%）45倍。另有1款的手挽固定件及拉桿手柄檢出多種PAHs（苯并[a]蒽及䓛），屬於被國際癌症研究機構（IARC）評為可能對人體致癌的物質；長期接觸 PAHs，或對健康有長遠的風險。

TOPick根據消委會測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李喼名單，點擊下圖即看詳細資料：

點擊圖片放大
+4
+3

行李喼使用及保養貼士

消委會提醒，消費者在使用及保養行李喼時可注意以下事項，務求令產品更耐用：

  • 不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；
  • 應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；
  • 避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；
  • 將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊

相關文章

超市大搜查｜深圳消委會測試16款保濕面霜　12款總評4星最平$50
18:00 2023/11/08
超市大搜查｜深圳消委會測試16款保濕面霜　12款總評4星最平$50
【超市大搜查】日本《LDK》評測10款潤手霜　比拼保濕力+成分3款奪A級
16:15 2023/10/25
【超市大搜查】日本《LDK》評測10款潤手霜　比拼保濕力+成分3款奪A級
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
18:08 2023/11/09
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】

你可能感興趣

超市大搜查｜深圳消委會測試16款保濕面霜　12款總評4星最平$50
18:00 2023/11/08
超市大搜查｜深圳消委會測試16款保濕面霜　12款總評4星最平$50
【超市大搜查】日本《LDK》評測10款潤手霜　比拼保濕力+成分3款奪A級
16:15 2023/10/25
【超市大搜查】日本《LDK》評測10款潤手霜　比拼保濕力+成分3款奪A級
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
18:08 2023/11/09
外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】
健康問題 食用安全 消委會 家品 塑化劑

最高瀏覽

【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心
【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度