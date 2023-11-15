消委會測試｜行李喼塑化劑超標或損生殖健康　推介6款總評4星或以上耐用行李喼

▲ 消委會6款總評4星或以上耐用行李喼。

臨近冬季長假期，不少人都準備外遊，一個耐用、堅固的行李喼當然不可或缺。消委會近日測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，比拼耐用和化學安全程度，當中有6款獲得4星或以上總評。

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是次測試的 15 款樣本均為中型硬身行李喼，高度約 24吋至28吋，屬於寄艙行李類別，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖，外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價$730至$8,200，相差逾10倍。

是次測試主要模擬行李喼日常使用情況，以10個測試項目，包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、上下搖晃、拉桿的伸縮、路面行走、樓梯拖行、喼鎖及拉鏈的循環開合、灑水等全面比較各樣本的耐用程度，以及防水性能。另外亦檢測了手挽與拉桿手柄可接觸部分的物料中的塑化劑和PAHs含量。

當中1款行李喼手挽的部分物料的塑化劑DEHP含量達4.6%，超出歐盟REACH法規訂立的上限（0.1%）45倍。另有1款的手挽固定件及拉桿手柄檢出多種PAHs（苯并[a]蒽及䓛），屬於被國際癌症研究機構（IARC）評為可能對人體致癌的物質；長期接觸 PAHs，或對健康有長遠的風險。

TOPick根據消委會測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李喼名單，點擊下圖即看詳細資料：

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行李喼使用及保養貼士

消委會提醒，消費者在使用及保養行李喼時可注意以下事項，務求令產品更耐用：

不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；

應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；

避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；

將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

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責任編輯：沈佩珊