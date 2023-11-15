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【消委會】1款行李箱塑化劑超標或損男性生殖系統　全15款耐用表現參差

社會 10:14 2023/11/15

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1款行李箱塑化劑超標或損男性生殖系統，全15款耐用表現參差（消委會提供）

消費者委員會測試15款中型行李箱的耐用和化學安全程度，進行10項測試後全部樣本都有不同程度的耗損或損壞。其中7款樣本經長距離拖行後，分別出現車輪脫落、箱身破裂等損耗；6款樣本的手挽及拉桿經逾千次的上下搖晃後出現拉桿、手挽／拉桿固定件斷裂等；而絕大部分樣本均未能防水。

另外，1款樣本的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍；另有1款樣本的拉桿手柄檢出的個別多環芳香烴（PAHs）含量較高，而且屬可能對人體致癌的物質，未能符合德國自願性安全標籤計劃的標準。

是次測試的15款樣本均為中型硬身行李箱，高度約24吋至28吋，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖，外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價由$730至$8,200，相差逾10倍。整體評分最高（4.5分）的4款樣本中，有2款售價為$2,500以下；而售價最高的1款（$8,200），整體評分僅獲3.5分，特別在路面行走性能與拉桿強度方面，表現強差人意。

消委會將行李箱樣本放有14公斤或16公斤的物件，傾斜放置於模擬路面上，並以時速5公里連續行走90公里。結果顯示全部樣本均出現不同程度的損壞或損耗，當中7款包括「American Tourister 」、「V-RooxStudio」 、「RIMOWA」 、「ACE」、「harajuku」、「ELLE」及 「Hallmark Design Collection」的損耗較為嚴重，包括車輪脫落、箱身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等。有2款更於行走了不足40公里時便出現相關損壞，而售價最高的樣本在行走路程未及60公里時，拉桿手柄便斷裂。

（消委會提供）

此外，行李箱耐擠壓的表現強差人意。測試將放置150公斤重物在平放的箱身上1小時後，有2款樣本分別出現拉鏈保護件斷裂及拉鏈套邊輕微變形，但拉鏈仍能正常運作。另有1款的箱身底部及角位變形凹陷，但經用力按壓後便能復原。

是次測試亦檢測了各款樣本的手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料的4種塑化劑（DEHP、DBP、BBP及DIBP）含量，結果發現「Delsey Paris」手挽的部分物料的DEHP含量達4.6%，超出歐盟REACH法規訂立的上限（0.1%）45倍。DEHP是其中一種最被廣泛使用的塑化劑，歐美研究結果顯示DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到DEHP，有機會影響胎兒發育。

此外，「Hallmark Design Collection」的手挽固定件及拉桿手柄檢出多種 PAHs，其中有2種檢出的 PAHs（苯并[a]蒽及䓛）的含量超出德國 GS Mark 的要求上限，但仍符合歐盟要求。苯并[a]蒽及䓛均屬於被國際癌症研究機構（IARC）評為可能對人體致癌的物質；長期接觸 PAHs，或對健康有長遠的風險。

消委會補充，雖然一般情況下，使用者未必會因為透過皮膚接觸含有塑化劑或 PAHs 的手挽或拉桿手柄而大量攝入此等化學物質，但若果用者手部有濕疹、或手部皮膚有傷口，相關風險便有可能增加。

此外，若雙手接觸相關塑膠部件後再觸及口部或食物，則有可能經口腔攝取塑化劑或 PAHs。建議使用者每次接觸行李喼手挽或拉桿手柄後，應盡快用溫和肥皂或洗手液清潔雙手。

此外，本港現時未有就一般消費品（包括行李箱）的塑化劑及 PAHs 含量設定上限，消委會建議相關部門，參考歐洲有關規例，檢視是否需要加強對行李箱用品塑化劑及 PAHs 含量的規管。

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記者：陳麗娜

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