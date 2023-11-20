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直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

中小學 09:03 2023/11/20

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嶺小推生涯規劃，帶學生走出課室探索自我。

位於石硤尾的直資學校嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺小），一向以「關愛」及「愉快學習」見稱，推行小班及活動教學，緊密的師生關係及對學生的關愛是吸引家長選報的原因之一。近年，校長吳曉靈引入國際文憑課程（IB）教學理念，設計跨學科學習，專業的教學團隊亦在各科加入新元素，同時推動生涯規劃，助學生發掘個人興趣，認清升學方向。

曾於國際學校工作十多年的吳曉靈校長，在2021年加入嶺小當副校長，並於去年接棒出任校長一職。她把國際學校的IB小學課程（PYP）概念引入嶺小，推行跨學科超學時的課程，去年以中國經典名著《三國演義》為主題框架，融入各科課程，老師抽取適合的篇章與學生討論，並將知識應用在日常生活中。

當中有野外求生範疇，讓小朋友上山學紮營、鑽木取火，用編程知識來製作濾水器等。

嶺小在不同節日都會舉辦特別活動，例如中秋節有華服日。（湯致遠攝）

以古典名著為主題

今年，嶺小選用中國四大名著之一的《西遊記》作主題，中文科科主任梁志宏指出，老師會進行教材篩選，放入適合年級，例如小一有簡易版文字，加插圖片和影片，助學生理解內容。

由於嶺小是基督教學校，因此唐三藏取「西經」會改為「聖經」，梁老師指出，學生透過閱讀文章，得悉唐三藏在過程中遇到很多劫難，引導學生運用現今的STEAM知識幫助他更輕鬆地完成任務，

希望從文本抽取到實體手作，去增強他們生活上與文學文化的關係。

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推STEAM精英小組

電腦科科主任藍啟聰補充，學生會利用智能系統去幫助唐三藏取聖經，另亦會製作一個VR空間，「我們計劃做一個關於火焰山的背景，或者一些歷劫的環境，學生可以親身入去入面感受，這是我們未來跨學科合作的範疇。」

藍老師又指，今年電腦科會新增多個硬件平台，例如亞洲機械人聯盟（VEX IQ）、無人機、虛擬實境（VR）等，並與機械人協會合作，令嶺小成為STEAM教育發展中心，支援區內的幼稚園和小學。

校方還會同時發展兩支校隊，包括STEAM精英小組，需要動手創作，並分享自己的製成品，另一組校隊則主力做科學探究，

希望兩邊發展，創造平台讓學生有更多閃亮點。

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發展學生多元潛能

除了跨學科主題式學習，嶺小亦重視發展學生的多元潛能，副校長楊爾明指出，校方在第8節的「特色課」安排不同活動，例如英文科會發展閱讀和英語寫作、體育科有閃避球、中文亦有辯論和朗誦等，供全體學生參與。

校方亦為學生提供多達42項課外活動，包括體育校隊訓練、中文戲劇、英文辯論、校園電視台等，雖屬自願參與性質，但有超過9成學生都有參與最少一項活動。

為騰出空間讓小朋友發揮所長，嶺小近年推行多項減輕學業壓力的校政，從去年起，小一上學期不設考試，改用進展性評估，讓學生從幼稚園升上來後逐步適應，老師亦可以因應學習進度調節。此外，校方亦定下每月最後一個星期五舉行「無功課日」，

我們希望製造空間給學生，有一個周末可以跟家人去玩、或者參加課程以外的活動。

吳曉靈校長表示，未來會繼續朝住「Happy Learning School」方向進發。（湯致遠攝）

推動生涯規劃

近年生涯規劃推展至小學，助學生發掘個人興趣和升學方向。助理校長袁淑穎指出，嶺小積極帶領學生走出課室，探索自我，包括在去年起引入「一日大學生活動」，帶領學生分批參觀嶺南大學，碩士生會跟學生上課，例如認識爬蟲類動物，帶出環保信息。學生亦參觀了「樂齡科技展館」，見識一些能協助長者的科技產品，為他們在STEAM課堂設計智能家居，提供一些概念和想法。

吳校長表示，過去一年升中派位結果理想，首三志願100%。而今學年起有多位資深老師加入嶺小教學團隊，未來會繼續朝住「Happy Learning School」（愉快學習學校）方向進發，她亦相信新團隊可以為學校帶來新方向和優化教學策略。

老師和學生有更多機會協作，共同訂立目標，期望學生可以在堅毅和解決困難方面做得更好，更懂得在21世紀發揮靈活應變的精神和創意解難的能力。

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記者：林愛娜

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