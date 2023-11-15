HERMES《飛馬行空》奇幻劇場現身西九　即日網上登記免費入場至11月22日【內附連結】

▲ 《愛馬士．飛馬行空》奇幻劇場即日接受網上登記，地點在西九文化區藝術公園大草坪。（圖片記者攝）

今個11月，香港時尚圈子有兩大盛事，當中有即將在月尾的舉行的Louis Vuitton時裝展，而現正舉行的正是HERMES的《愛馬仕．飛馬行空》（ON THE WINGS OF HERMES）奇幻劇場。那麼這個劇場在那裏？如果大家最近有步經西九文化藝術公園，就一定發現一個被粉飾成藍色的場館，就正是今次HERMES主題活動的基地。

這一次品牌找來比利時的導演Jaco Van Dormael、編舞家Michele Anne De May和Astragales舞蹈團一起合作演出一次帶大家走進如夢幻般的旅程，昏暗的大型場館內被劃分成7個空間，7 幅插畫逐一出現，故事內容講述飛馬與7隻小馬的神話故事，而表演形式結合了舞蹈、物件劇場、音樂和電影等拍攝手法，當中不乏小型雕像和HERMES的產品透過人生手舞動來表現出生命力。

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對於HERMES的擁躉來說，今次無疑是一次對品牌表示忠貞的朝聖之旅，但與此同時，對一些喜愛欣賞藝術節目表演的人，這一次《飛馬行空》奇幻劇場亦是一次不可多得的表演，加上免費觀賞，更沒有不去的理由。

《愛馬士．飛馬行空》info

日期：即日至19/11、21-22/11

時間：12：45pm、2：30pm、4：45pm、5：30pm

地點：西九文化區藝術公園大草坪

網上登記：hermes.com/wings

記者：何偉雄