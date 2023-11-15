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黎明演唱會丨劉鑾雄陪太太甘比撐Leon　愛妻大劉棄《愛‧回家》拍拖睇紅館騷

娛樂 11:39 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

富商劉鑾雄（大劉）陪太太陳凱韻（甘比）觀看《Leon 黎明紅館演唱會2023》。

四大天王之一的黎明（Leon）於昨晚（14日）起舉行一連10場《Leon 黎明紅館演唱會2023》，吸引不少歌迷到場睇騷。

近日舉行記者會的富商劉鑾雄（大劉）向來愛錫妻子陳凱韻（甘比），大劉昨晚與甘比一起到紅館觀看黎明騷頭場，拍拖睇騷Sweet到爆！

開心速遞丨大劉暗指TVB《愛‧回家》女演員整容　嫌疑人古佩玲：每個人都很自然

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甘比IG放閃

甘比於IG限時動態分享近況，甘比孖住大劉相約友人一起現身看黎明演唱會，現場氣氛不錯！

有網民笑言身為TVB劇《愛‧回家之開心速遞》劇迷的大劉為陪愛妻睇騷，昨晚未能睇劇。網民留言：「佢今（昨）晚冇得睇愛回家」、「撞咗時間」、「愛太太多過睇劇」。

劉鑾雄記招丨大劉喜歡睇《愛‧回家》　暗指《開心速遞》女星整容：肌肉實到唔識郁

（《開心速遞》）

大劉愛錫甘比

大劉於2016年迎娶甘比，二人育有3名子女，分別為劉秀樺、劉仲學及劉秀兒，一家居住於價值25億港元、位於渣甸山高士美道的全港最貴獨立屋。

大劉最近於記者會上為太太甘比澄清，指甘比從來沒有令他損失過任何金錢，並指甘比為他投資藝術品賺超過200億，以正視聽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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