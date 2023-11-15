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遊日注意｜日本多地水質疑受污染　PFAS超標1,240倍恐致癌

食用安全 12:50 2023/11/15

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日本多地水質疑受污染，PFAS超標1,240倍。

日本近日多地爆發水質污染問題，關西地區多個府縣被驗出「永久化學物」PFAS超標，大阪有居民的血液檢測發現異常，而鄰近關西地區的岡山縣，更被驗出污水的PFAS含量，較日本訂立的標準值超出1,240倍。

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據日本每日放送電視台（MBS）報道，日本關西地區包括大阪府、京都府、兵庫縣等多處的河川及地下水，日前被檢出多氟烷基物質（PFAS）超標。而在本月10日，鄰近關西地區的岡山縣，亦在位處上游的污水處理廠驗出62,000微克（ng）的PFAS，較日本訂立的標準值超出1,240倍。

大阪府攝津市的醫生及研究人員早前為市民進行血液檢測，結果發現在受檢的87人中，有31人的血液含有超標高濃度PFAS，超出美國安全標準。

大阪民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）表示，將會與其他組織召集義工，擴大檢測範圍，對當地1,000名居民進行血液檢測，並委託京都大學醫學院進行分析，為受污染影響的居民提供適當治療。據報目前的檢測進度已達到3成，結果出爐後將交由當局處理及採取措施。

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根據今年7月份美國地質調查局（USGS）的一項研究，發現美國45%的自來水供應，可能含有至少一種PFAS。而美國地質調查局用了5年時間，從家居和辦公室共716個地點的自來水中，檢測出32種PFAS化合物。

長期接觸PFAS可致各種疾病

美國非牟利健康機構（Alliance for Natural Health，ANH）指出，PFAS是一種不能被環境分解的「永久化學物質」，具備防水、防油、及摩擦力小的特性，被廣泛用於製作易潔鑊、手機、地毯、快餐包裝、家具等。

而除了水以外，易潔鑊、化妝品、廁紙、快餐包裝等多種物品，亦曾被發現含有永久化學物PFAS（多氟烷基物質）。

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育，也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會增加罹患癌症的風險，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等。

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責任編輯：羅嘉欣

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