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【消委會】韓國海外婚攝套餐收費差3倍需1.4至5.9萬　旺季附加費可達1萬

社會 11:27 2023/11/15

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海外婚攝服務收費差異大。（資料圖片）

婚紗攝影公司宣傳海外婚攝服務時，較少列明各項服務的詳細收費及附加費，消費者委員會收集14間公司的海外婚攝服務資料，涵蓋日本、韓國、布拉格及澳門共69個套餐，發現收費差異大；韓國套餐價錢可相差3倍。另有9間公司會就超時拍攝額外收費，每小時可由1,000至5,000元不等。消委會建議，消費者應要求店方將所有優惠與口頭承諾記錄在單據或合約上，並應在簽署文件及付款前細閱條款。

調查涵蓋14間公司提供的4個攝影地點、共69個攝影套餐資料，包括日本、韓國、捷克布拉格及澳門，當中發現套餐收費相差逾4倍，由10,980（澳門）至58,999（韓國）不等；若以同一地點比較，韓國套餐收費差異最大，介乎14,499至58,999元，相差3倍，其中均由同一公司提供。

海外婚紗攝影收費一般涉及多項服務，如交通、禮服及行程安排，若消費者需更改原訂拍攝日期，甚或未能如期成行， 各公司均有不同條款限制。有4間公司表示，不能更改日子，改期須繳付行政費，或只能在不可控制情況下才會考慮能否改期；1間公司稱可以免費改期1次；餘下9間則可在拍攝前60至240天內免費改期，限期過後便需付2,000至1.3萬元行政費，或套餐收費的1成甚或全數。若消費者因患病或取消婚約等個人理由要求取消行程，13間公司表明不能退款，只可選擇延期、轉換拍攝地點或使用其他服務；餘下1間則表示，因取消婚約而取消服務會被視為放棄拍攝及訂金，只會酌情處理因嚴重疾病而取消服務。

就公司原定拍攝檔期未能配合或顧客參加人數不足，須取消拍攝，有3間公司表示不設退款，消費者可轉用其他服務或改往其他地區拍攝；只有4間公司稱可全數退款。至於因天災、疫症、黑色旅遊警示等情況無法前往目的地拍攝，全數14間均表示只可延期拍攝；當中4間不設期限；8間可延至落單日起計2至3年內、或原定日期的6個月至2年內拍攝；其中1間同時表示若爆發全球性疫情，消費者可選擇退款，但須扣除總收費3成作行政費。若計劃在拍攝旺季參進行海外婚紗拍攝，有1間公司會收取旺季附加費，其中日本套餐需付2,000至5,000元；布拉格套餐的旺季附加費則由5,000至1萬元不等。

若拍攝超時，有9間公司會按超出拍攝時間額外收費，以全組拍攝團隊計算，每小時附加費由1,000至5,000元不等，當中1間公司以不同崗位工作人員計算（攝影師、化妝師、攝影助手），視乎不同地區套餐，各崗位的附加費介乎每小時600至3,000元。以其中8間提供布拉格套餐的公司為例，若單是超時拍攝1 小時，消費者需多付3至18%費用，由原本19,800元至38,888元，增至21,888至43,888元。

至於相片檔案方面，14間公司為準新人拍攝的相片數目由120至約1,000張不等，當中11間表示會將所有未執修的相片原檔給予消費者，至於送回執修後相片數目則由20至80張；若加選更多相片需額外付費，淨相片檔案每張收50至300元，若要加入相簿每張則需180至488元；而消費者要取回所有相片一般需約3至6個月。

拍攝海外婚照小貼士

  • 攝影套餐或會以優惠價招徠，未必包括細項服務收費，應要求店方將所有優惠與口頭承諾記錄在單據或合約上，簽署文件及付款前應細閱合約條款
  • 套餐式婚紗攝影服務一般不包括試妝，消費者應事前與化妝師多作溝通
  • 拍攝前應與攝影師商討，並在合約中列明拍攝風格及希望達致效果
  • 應對拍攝後加工製作、修改相片有所預算，並應在單據上列明交送相片及相關產品日期
  • 選擇服務時不應單以收費多寡及禮品數量作衡量，應多向親友查詢，選擇口碑及信譽良好的公司
  • 婚紗攝影公司一般不會為顧客購買旅遊保險，應在出發前購買有足夠保障的旅遊保險

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責任編輯：梁凱婷

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