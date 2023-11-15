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黃心穎二姐丨黃心妙放題式派送人妻福利圖　出古惑招引網民細心睇【多圖】

娛樂 12:49 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

黃心妙又派福利！

黃心穎的二家姐黃心妙（Shelby），向來熱愛玩社交網，更不顧人妻身份不時大方派福利！心妙早在2009年與澳門商人結婚，成為闊太的她過著無憂的生活，自然有閒情逸致大擺Pose影靚相！

心妙最近又「出擊」，上載自己身穿低胸短裙的相片，更大玩古惑，十分鬼馬！

黃心穎二姐丨黃心妙二姐繼續更衣室自拍泳照　美女人妻放閃：深情不及久伴【多圖】

心妙叫大家「找不同」

心妙在IG分享自己身穿綠色低胸短裙配黑絲襪的相，躺在床上晒驕人身材、迷人眼神的她，就請大家玩「Photo Hunt」，要網民找出兩張相片的5個不同之處。

心妙相當懂得與網民互動之道，這樣一來，自不然令網民更留心於自己精心準備的福利照，而不只是著眼於深長的事業線！

網民留言道：「唔好意思，為咗要找不同我放大咗張圖去搵」、「兩張相一樣咁靚喎」、「I can only spot 1 gorgeous lady in both photos.」。

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人妻愛更衣室

心妙現年40歲，身材仍保養得十分好，完全不似是三孩之母，實在令人羨慕！

最近，她便在社交平台泳裝大放題，連續上載多張泳照，可是當中部份性感泳照卻似乎在更衣室內拍攝，由此引起爭議。

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最新影片推介：戴祖儀專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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