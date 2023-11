黃心穎二姐丨黃心妙放題式派送人妻福利圖　出古惑招引網民細心睇【多圖】

▲ 黃心妙又派福利!

黃心穎的二家姐黃心妙(Shelby),向來熱愛玩社交網,更不顧人妻身份不時大方派福利!心妙早在2009年與澳門商人結婚,成為闊太的她過著無憂的生活,自然有閒情逸致大擺Pose影靚相!

心妙最近又「出擊」,上載自己身穿低胸短裙的相片,更大玩古惑,十分鬼馬!

黃心穎二姐丨黃心妙二姐繼續更衣室自拍泳照 美女人妻放閃:深情不及久伴【多圖】

心妙叫大家「找不同」

心妙在IG分享自己身穿綠色低胸短裙配黑絲襪的相,躺在床上晒驕人身材、迷人眼神的她,就請大家玩「Photo Hunt」,要網民找出兩張相片的5個不同之處。

心妙相當懂得與網民互動之道,這樣一來,自不然令網民更留心於自己精心準備的福利照,而不只是著眼於深長的事業線!

網民留言道:「唔好意思,為咗要找不同我放大咗張圖去搵」、「兩張相一樣咁靚喎」、「I can only spot 1 gorgeous lady in both photos.」。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

人妻愛更衣室

心妙現年40歲,身材仍保養得十分好,完全不似是三孩之母,實在令人羨慕!

最近,她便在社交平台泳裝大放題,連續上載多張泳照,可是當中部份性感泳照卻似乎在更衣室內拍攝,由此引起爭議。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

最新影片推介:戴祖儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R