理財有道丨7年成功儲到$100萬 90後夫婦公開4招慳錢大法：過退休生活

不少人都想理財有道，内地一對90後夫婦，近日分享夫婦二人用7年時間，儲到100萬元（人民幣．下同），他們拿出部分資金置業，剩下一半則存入銀行收息，更公開6個理財心得，引起網民熱議。

綜合内媒報道，該對90後夫婦非常節儉，夫婦兩人用7年時間存到100萬元，又稱一家人在4、5線城市置業，將餘下的50萬存款存進銀行，如今僅靠利息就能夠用每個月生活成本，聲言「足以開展退休生活」。

該名女子分享4大理財方法：

一是「在該節省的地方，我不浪費一分錢」：她的花錢態度是該花花，該存留

就存起來。 如每月很少外餐，叫外賣，遇節日就自己買牛排、巧克力在家過情人節；每人一個季度添置1到2套衣服就好，不多買亂買衣服；就近選1到2個主要的興趣班，「多陪孩子戶外曬太陽奔跑，我覺得比一年幾萬塊錢的興趣班值得多。」

二是在消費上，分的清必需品還是浪費：購物節囤太多日用品，並沒有實質的省錢。 還有，一杯咖啡30元，不如規律飲食，保證充足的睡眠，適當運動能提升一個人的精氣神。

三是存款理財穩健第一，不懂的堅決不碰：巴菲特有關理財最重要的一個定律，不要虧錢，保住本金。 不懂的行業，收益高的理財產品，堅決不會買。

四是把錢花在投資自我、提升賺錢速度：提升收入才是存下第一桶金的加速器。 「把錢花在投資升值上，讓自己工作效率更高，這是一種正回饋和良性循環，看似花錢，其實提升了賺錢的能力。」例如，今年夏天她重新把小房間整理成 書房，買了新的窗簾，訂製了書桌，還給書房安裝了一台空調。

帖文引起網民熱議，有網民計過，一家人靠存款利息生活不現實，這錢怎麼算都不太夠花，更不能直接退休躺平。 有網友列出了個利息收益表，每月利息的收益，似乎只能算是「零用錢」。 也有網友說，拋開其他不談，兩個人能用7年攢下100萬，已經很厲害。

對於網友的質疑，該名女子回覆稱，自己和丈夫並沒有徹底躺平，利息是一部分，兩人都還在為了更好的生活持續努力。

責任編輯：王明芳